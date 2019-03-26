SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bu yaz da kazançlı geçecek. Geçen yaz bayram ikramiyesi hakkı elde eden emekliler, bu yaz da hem iki bayram ödemesi hem de Temmuz zammıyla gelirini artıracak. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geliyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonu.
Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
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Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Yani memur emeklilerinin Temmuz'da en az yüzde 5 zam alacağı garanti. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.
Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
Emekliler bu yaz iki ikramiye, bir zam alacak. İlk ikramiye Mayıs'ta, ikinci ikramiye ise Ağustos'ta yatırılacak. Zam ise Temmuz ayında yapılacak.
Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
EN AZ YÜZDE 5
Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Yani memur emeklilerinin Temmuz'da en az yüzde 5 zam alacağı garanti. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.
Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
Emekliler bu yaz iki ikramiye, bir zam alacak. İlk ikramiye Mayıs'ta, ikinci ikramiye ise Ağustos'ta yatırılacak. Zam ise Temmuz ayında yapılacak.
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