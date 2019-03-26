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  • 25.03.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 17:08

Bütün çalışanları ilgilendiriyor! iş göremezlik ödeneği başvuru şartları

iş göremezlik ödeneği, devlet tarafından; hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçilere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/B çalışmazlık beyan işlemleri hakkında sitesinden duyuru yayımlandı.

2019 SGK 4/B iş göremezlik raporu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden resmi duyuru yaptı. Artık iş görmezlik raporu e-devletten alınabilecek. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek. O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor. İşte SGK iş göremezlik ödeneği başvuru şartları, hesaplama ve sorgulama işlemleri

Sigortalılar, SGK 'ya müracaat ederek istirahatli olunan günlerde çalışamadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş görmezlik ödeneği ödeniyor. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek. O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor.

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