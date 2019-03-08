Fiyatlarda oynama yaptıkları için Rekabet Kurumu tarafından hakkında inceleme başlatılan marketlerden biri olan BİM, Ucuz market adı altında milletin mutfağından kâr rekoru kıran BİM, 2018 yılında %45 artışla 1.25 milyar TL net kâr etti. 2019'da satışlarda ise %25 artış öngörüyor. BİM'in kaos simsarlarının ekonomiye yönelik "kriz" yaygarası düşünüldüğünde böylesi bir kar rekoru kırması da manidar bulundu.

Şirketin önceki gün KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2018 yılında satış gelirleri ise yüzde 30 civarı artışla 32.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ucuz market olarak Türkiye'de yaygın bir şube ağı olan BİM, tanzim satış sonrası İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatlarını indirse de, diğer illerdeki şubelerinde sebze ve meyveyi hala yüksek fiyattan satıyor. Toptan fiyatına fırsatçılık yapan BİM, ucuz market adı altında vatandaşın cebini yakarak kâr rekoru kırdı.

UCUZ MARKET ADI ALTINDA MİLLETİN CEBİNE GÖZ DİKTİLER

BİM gibi 'indirimli' marketlerin cirosundaki büyüme oranının diğer zincir marketleri geride bırakması ise fırsatçılığın boyutunu net biçimde ortaya koydu. Kurdaki yükselişle zam düğmesine basan marketler, tanzim satışlarla beraber belli şehirlerde fiyatlarını düşürse de BİM'in halen yüksek fiyattan satış yapması dikkat çekti.

Sebze-meyve, temizlik ve gıdadaki 25 ürün üzerinden marketlerde yapılan araştırmaya göre; Aralık 2017 ile Eylül 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle temizlik ürünlerinde kur şoku dönemindeki zamlar yüzde 100'leri aştı. Sonrasında kurdaki düşüş fiyatlara sınırlı yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! HESABI SORULACAK

Kar oranlarını bu derecek arttıran ve vatandaşa yüksek fiyat uygulaması yapan market zinciri firmalar için Başkan Erdoğan hareket geçin talimatı verdi! Erdoğan "Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir." diye tepki göstermişti.

2017 RAKAMLARI

2017 yılında elde ettiği toplam net kar 863 milyon liraya ulaşan şirket, 2016 yılında ise 670.9 milyon lira net kar açıklamıştı. Verilen bilgilere göre,geçen yıl satışları 24 milyar 779 TL düzeyinde gerçekleşen BİM %23,5 büyüdü. Şirketin net kârı %29 artışla 863 milyon TL olurken FAVÖK 1 milyar 296 milyon TL düzeyine çıktı. 2017 sonu itibarı ile BİM'in toplam mağaza sayısı 6.765'e ulaştı. Bunların 647'si Fas veMısır'da bulunuyor. 44'ü ise farklı bir konseptle açılan File mağazalarından oluşuyor. 2017'de yaklaşık 4.000 kişiye yeni iş olanağı sağlayarak toplam istihdamını 41.993 kişiye çıkartan BİM'de çalışanların %39'unu kadınlar oluşturuyor.