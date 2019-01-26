Maskeleri düştü! İşte market fırsatçılarının 2017 ile 20118 yılı cirolarını deşifre eden tablo





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep aday tanıtım toplantısında marketlerdeki fahiş fiyat artışına tepki göstermiş "Maalesef marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Türkiye'nin önde gelen büyük market zincirlerinin 2017 ve 2018 yılı Eylül ayı cirolarının tablosunu çıkarttık. Mağaza sayısı düşen bir market zinciri firması geçen yıla oranla kar oranı artıyor. Diğer farklı bir market zinciri firmasının da için ise 2017 Eylül ayı ile 2018 Eylül ayındaki ciro farkına bakıldığında %35 artış görülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN HAREKETE GEÇİN TALİMATI VERDİ!

İşte kar oranlarını bu derecek arttıran ve vatandaşa yüksek fiyat uygulaması yapan market zinciri firmalar için Başkan Erdoğan hareket geçin talimatı verdi! Erdoğan "Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir." diye tepki gösterdi.