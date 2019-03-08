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  • 09.03.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 02:18

EYT'de son durum nedir? yasası çıkacak mı?

, EYT yasasıyla ilgili son gelişmeleri büyük bir merakla araştırıyor. EYT'de son durum ne sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, çıkacak mı? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. Son olarak EYT ile ilgili açıklamayı Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından birçok kişi EYT'de son durum ne sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son detaylar...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YASASINDA SON DURUM NE?

Birçok kişi Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) konusu hakkında araştırmalara devam ediyor. Konu hakkında son açıklama Binali Yıldırım'dan geldi.

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