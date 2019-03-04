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Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

Rekabet Kurumu, meyve sebze satışlarında haksız rekabet oluşturdukları gerekçesiyle 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

04.03.2019 16:44 - Son Güncelleme: 04.03.2019 16:52
Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu 07.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; listedeki marketler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-06/75-M sayı ile karar verdi."

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Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

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Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

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Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

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Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete soruşturma! İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı marketler

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