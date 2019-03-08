Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL." dedi.

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan etkinlikteki konuşmasında, Bakanlık olarak kadınların iş gücüne katılımına verdikleri önemden bahsederek, bu alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Toplantı kapsamında kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini açıklayan Pekcan, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız.

Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek. "

Toplantı çerçevesinde söz konusu açıklamanın hayata geçmesini sağlayacak imzalar, QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından atıldı.