YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT AYT YDT sonuç tarihi!

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu sınav sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. YKS sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda uygulanacak. TYT 17 Haziran 10.15'te başlayıp 13.00'te sona erdi. AYT 18 Haziran saay 10.15'te başlayıp 13.15'te, YDT de aynı gün saat 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...