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    • Eğitim
    • 18.06.2023 06:37
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    • 18.06.2023 07:23
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    YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT AYT YDT sonuç tarihi!

    YKS 2023 sınavına katılan milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında. YKS bu yıl 17- 18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak. İlk oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü uygulandı. İkinci ve üçüncü oturum olan AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Peki 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT YDT sonuçların nasıl bakılır?

    YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr!

    YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu sınav sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. YKS sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda uygulanacak. TYT 17 Haziran 10.15'te başlayıp 13.00'te sona erdi. AYT 18 Haziran saay 10.15'te başlayıp 13.15'te, YDT de aynı gün saat 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    YKS sonuçlarının henüz açıklanmadığını hemen belirtelim. Sonuçlar ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

    YKS 2023 tercih tarihi hakkında ise ÖSYM'den yapılan bir duyuru henüz bulunmuyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı.

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    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı. YKS 'nin son oturumu olan YDT'nin 18 Haziran 17.45'te sona erecek olması nedeniyle soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının aynı gün akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.
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    Haberler Eğitim YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT AYT YDT sonuç tarihi!
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