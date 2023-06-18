AYT'DE HANGİ DERSLER VAR? 2023 AYT KONULARI

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Özer, yaptığı açıklamada, "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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