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    • Eğitim
    • 18.06.2023 06:17
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    • 18.06.2023 07:23
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    AYT Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL! 2023 YKS AYT sınavında hangi dersler var? Kaç soru, kaç dk?

    AYT sınavına katılacak adaylar internet arama motorlarında soru dağılımlarını araştırmaya başladı. Peki AYT kaç soru, kaç dk?İ 2023 YKS AYT sınavında hangi dersler var? İşte 2023 AYT Biyoloji, Geometri, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL! 2023 YKS AYT sınavında olan dersler.

    AYT Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak. Sınava az bir süre kala adaylar internet arama motorlarında yönelerek soru dağılımlarını sorgulamaya başladı. İşte AYT Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL!

    AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTİYOR?

    AYT 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek. YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayıp 17.45'te sona erecek.

    AYT 2023 SORU DAĞILIMI

    Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi

    Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru,
    Tarih-1: 10 soru,
    Coğrafya-1: 6 soru
    Sosyal Bilimler 2 Testi

    Tarih-2: 11 soru,
    Coğrafya-2: 11 soru,
    Felsefe Grubu: 12 soru,
    Din Kültürü: 6 soru
    Matematik Testi: Matematik ve Geometri alanlarından toplam 40 soru sorulacaktır.

    Fen Bilimleri Testi

    Fizik: 14 soru,
    Kimya: 13 soru,
    Biyoloji: 13 soru

        AYT'DE HANGİ DERSLER VAR? 2023 AYT KONULARI

        Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Özer, yaptığı açıklamada, "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        Edebiyat
        Matematik
        Geometri
        Tarih
        Coğrafya
        Felsefe
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        Fizik
        Kimya
        Biyoloji
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        Haberler Eğitim AYT Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL! 2023 YKS AYT sınavında hangi dersler var? Kaç soru, kaç dk?
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