Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak. Sınava az bir süre kala adaylar internet arama motorlarında yönelerek soru dağılımlarını sorgulamaya başladı. İşte AYT Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Matematik, Fizik soru dağılımı PDF FULL!
AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTİYOR?
AYT 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek. YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayıp 17.45'te sona erecek.
AYT 2023 SORU DAĞILIMI
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi
Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru,
Tarih-1: 10 soru,
Coğrafya-1: 6 soru
Sosyal Bilimler 2 Testi
Tarih-2: 11 soru,
Coğrafya-2: 11 soru,
Felsefe Grubu: 12 soru,
Din Kültürü: 6 soru
Matematik Testi: Matematik ve Geometri alanlarından toplam 40 soru sorulacaktır.
Fen Bilimleri Testi
Fizik: 14 soru,
Kimya: 13 soru,
Biyoloji: 13 soru