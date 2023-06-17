YKS PUAN HESAPLAMA 2023 | AYT-TYT 2023 PUAN HESAPLAMA nasıl yapılır? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 net kaç puan?
YKS puan hesaplama için araştırmalar hızlandı. 2023 itibariyle TYT oturumunu bitiren öğrenciler kaç netle ne kadar puan alacağını araştırmaya başladı. 3.5 milyon kişinin girdiği sınavın ardından 20,30,40,50 net ile kaç puan alınır sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. YKS puan hesaplama ekranı ve konuyla ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2023 YKS puan hesaplama ekranı...
TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
TYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de puan hesaplama şu şekilde yapılır:Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.