Polislik taban puanları-kontenjanları! 2023 YKS TYT polis olmak için kaç net yapmak, kaç puan almak gerekiyor?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak,

Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.