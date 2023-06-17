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    • Haberler
    • 17.06.2023 16:14
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    • 17.06.2023 16:14
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    Polislik taban puanları-kontenjanları! 2023 YKS TYT polis olmak için kaç net yapmak, kaç puan almak gerekiyor?

    Polislik taban puanları-kontenjanları YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından merak konusu oluyor. Sınava katılan ve polis olmak isteyen adaylar kontenjan ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle polislik için kaç puan, kaç net yapmanın gerektiği merakla araştırılıyor. Peki, 2023 YKS TYT polis olmak için kaç net yapmak, kaç puan almak gerekiyor? İşte polislik taban puanları-kontenjanları!

    Polislik taban puanları-kontenjanları!

    Polislik taban puanları-kontenjanları hakkında araştırmalar bugün yükselişe geçti. YKS'ye katılan adaylar taban puanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda 2023 YKS TYT polis olmak için kaç net yapmak, kaç puan almak gerekiyor sorusunun yanıtı merak ediliyor.

    YKS TYT POLİS OLMAK İÇİN KAÇ NET YAPMAK, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

    PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılıyor. Bu bağlamda da TYT oturumundan en az 250 ve üstü ham puan almak gerekiyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    T.C. vatandaşı olmak,

    Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

    Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

    Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

    Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

    Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

        TYT SORU DAĞILIMI

        TÜRKÇE : 40 soru
        MATEMATİK : 40 soru

        SOSYAL BİLİMLER
        Tarih : 5 soru
        Coğrafya : 5 soru
        Felsefe : 5 soru
        Din Kültürü : 5 soru

        FEN BİLİMLERİ

        Fizik : 7 soru
        Kimya : 7 soru
        Biyoloji : 6 soru
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        Haberler Haberler Polislik taban puanları-kontenjanları! 2023 YKS TYT polis olmak için kaç net yapmak, kaç puan almak gerekiyor?
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