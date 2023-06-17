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Haberler Eğitim TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

YKS'nin ikinci oturumu AYT için araştırmalar hızlandı. Sınava girecek milyonlarca öğrenci 18 Haziran Pazar günü yapılacak sınavın ne kadar süreceğini merak ediyor. Bu nedenle TYT'ye giremeyen AYT'ye girebilir mi ve 2023 AYT sayısal-sözel ne kadar sürecek soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, AYT sınavı kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
17.06.2023 21:37 - Son Güncelleme: 17.06.2023 21:37
TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

YKS TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler AYT sınavına çevrildi. Milyonlarca öğrenci sayısal ve sözel soruları için araştırmalara başladı. Bu nedenle AYT kaç dakika ve AYT ne kadar sürecek sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte AYT 2023 hakkında tüm merak edilenler...

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TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT, 18 Haziran Pazar sabahı yapılacak.

TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

AYT SAAT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te, YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan AYT 13.15'te, YDT ise 17.45'te sona erecek.

TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

AYT KAÇTA BİTECEK?

2023 AYT 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi 180 dakikadır (3 SAAT).

TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

AYT SÖZEL SINAVI KAÇ SORU?

AYT'de sözel adaylara bir kitapçıkta; 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır. AYT, yerleştime puanının %60'ını oluşturmaktadır.

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