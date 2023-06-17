TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?
YKS'nin ikinci oturumu AYT için araştırmalar hızlandı. Sınava girecek milyonlarca öğrenci 18 Haziran Pazar günü yapılacak sınavın ne kadar süreceğini merak ediyor. Bu nedenle TYT'ye giremeyen AYT'ye girebilir mi ve 2023 AYT sayısal-sözel ne kadar sürecek soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, AYT sınavı kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
17.06.2023 21:37 - Son Güncelleme: 17.06.2023 21:37