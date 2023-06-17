TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 YKS sayısal-sözel kaç soru, ne kadar sürecek?

YKS TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler AYT sınavına çevrildi. Milyonlarca öğrenci sayısal ve sözel soruları için araştırmalara başladı. Bu nedenle AYT kaç dakika ve AYT ne kadar sürecek sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte AYT 2023 hakkında tüm merak edilenler...