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    • Eğitim
    • 18.06.2023 07:37
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    • 18.06.2023 07:38
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    YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?

    YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unutanlar ne yapacak sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan AYT, TYT, YDT oturumlarına katılan adaylardan bazıları ÖSYM'nin soru kitapçık numaramı doğru kodladım kutucuğunu işaretlemeyi unuttu. Bu noktada ''ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak? Sınavım iptal mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

    YKS ’soru kitapçık numaramı doğru kodladım’ kutucuğunu işaretlemeyi unuttum!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) bu yıl 17- 18 Haziran tarihlerinde düzenlendi. 3 oturumdan oluşan sınava milyonlarca kişi katıldı. Sınava giren adaylardan bazıları YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ne yapmalıyım? sorusuna yanıt arıyor. Peki ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?

    YKS "SORU KİTAPÇIĞIMI DOĞRU KODLADIM" KUTUCUĞUNU UNUTANLAR NE YAPACAK?

    ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.

    Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.

        Adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler ÖSYM YKS kılavuzunda açıkça yazıldı. Kural ihlali yapan öğrencilerin sınavlarının geçersiz olduğu biliniyor. Sınav esnasında bilgileri cevap kâğıdı ve soru kitapçığına doğru kodladığınıza emin olunması isteniyor. Cevap kâğıdı ile kitapçığın bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek gerekiyor.

        Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad soyad, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini doldurmayı unutmayın. Soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki alanına yazıp kodlamanız gerekiyor.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
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        Üvey anne
        Haberler Eğitim YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?
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