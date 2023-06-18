YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?

Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.