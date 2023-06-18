YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) bu yıl 17- 18 Haziran tarihlerinde düzenlendi. 3 oturumdan oluşan sınava milyonlarca kişi katıldı. Sınava giren adaylardan bazıları YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ne yapmalıyım? sorusuna yanıt arıyor. Peki ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak?
YKS "SORU KİTAPÇIĞIMI DOĞRU KODLADIM" KUTUCUĞUNU UNUTANLAR NE YAPACAK?
ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.
Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.