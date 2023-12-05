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Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü? 2024 tatil takvimi

Yılbaşı yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde okulların durumu yer alıyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankalar, noter, kaymakamlık ve kamu kurumları kapalı olacak. Peki Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü? İşte 2024 tatil takvimi.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:23 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:48
Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü? 2024 tatil takvimi

2023-2024 yılı resmi tatil takvimi yayımlandı. 1 Ocak yılbaşı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu noktada gözler okulların durumuna çevrildi. Peki Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü?

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı heyecanı kapıyı çalarken, öğrenci ve velilerin gündeminde 2024 tatil takvimi yer alıyor. 1 Ocak resmi tatiller arasında bulunurken, birçok kurum kapalı olacak. Ancak, merakla beklenen soru şu: Yılbaşında okullar tatil mi?

1 Ocak tarihlerinde bankalar, noterler, kaymakamlıklar ve kamu kurumları gibi birçok yer kapalı olacak.

Bu yıl yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

💥1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

💥9 Nisan Salı: Bayram arife

💥10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

💥23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

💥1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

💥19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

💥15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

💥16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

💥15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

💥30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

💥29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık tam veya yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilmiyor. Ancak 31 Aralık bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle zaten tatil günleri arasında olacak.

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