Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü? 2024 tatil takvimi

2023-2024 yılı resmi tatil takvimi yayımlandı. 1 Ocak yılbaşı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu noktada gözler okulların durumuna çevrildi. Peki Yılbaşında okullar tatil mi ? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Tam gün mü, yarım gün mü?

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı heyecanı kapıyı çalarken, öğrenci ve velilerin gündeminde 2024 tatil takvimi yer alıyor. 1 Ocak resmi tatiller arasında bulunurken, birçok kurum kapalı olacak. Ancak, merakla beklenen soru şu: Yılbaşında okullar tatil mi?

1 Ocak tarihlerinde bankalar, noterler, kaymakamlıklar ve kamu kurumları gibi birçok yer kapalı olacak.

Bu yıl yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.