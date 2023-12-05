MEB’den ara tatil ve yarıyıl tatili müjdesi! Okullar 3 kez kapanacak! Derslere ara veriliyor: Anaokulu+ ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilerin beklediği tatil müjdesi geldi! Okulların kapanacağı tarihler belli oldu. Yarıyıl tatili hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek. Yılbşaı nedeniyle de yine hafta sonu dahil okullar toplam 3 gün kapalı olacak. 2. dönem ara tatiliyle birlikte öğrenciler 3 kez tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimle birlikte tatil tarihlerini duyurdu! İşte yarıyıl tatili, yılbaşı tatili ve 2. dönem ara tatil tarihleri...
OKULLAR 3 KEZ KAPANACAK
1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olmasından dolayı her yıl çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıyor. Bu yıl da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil 3 gün tatil yapmış oluyor.
SÖMESTR TATİLİ 16 GÜN SÜRECEK
Yılbaşı tatilinden sonra öğrenciler bu kez de yarıyıl tatiliyle birlikte hafta sonu dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.