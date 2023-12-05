MEB’den ara tatil ve yarıyıl tatili müjdesi! Okullar 3 kez kapanacak! Derslere ara veriliyor: Anaokulu+ ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilerin beklediği tatil müjdesi geldi! Okulların kapanacağı tarihler belli oldu. Yarıyıl tatili hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek. Yılbşaı nedeniyle de yine hafta sonu dahil okullar toplam 3 gün kapalı olacak. 2. dönem ara tatiliyle birlikte öğrenciler 3 kez tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimle birlikte tatil tarihlerini duyurdu! İşte yarıyıl tatili, yılbaşı tatili ve 2. dönem ara tatil tarihleri...

OKULLAR 3 KEZ KAPANACAK 1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olmasından dolayı her yıl çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıyor. Bu yıl da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil 3 gün tatil yapmış oluyor.