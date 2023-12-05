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MEB'den ara tatil ve yarıyıl tatili müjdesi! Okullar 3 kez kapanacak! Derslere ara veriliyor: Anaokulu+ ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlar yayımlamaz tatil tarihleri merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi okulların ne zaman kapacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulandı. Gözler bu kez yılbaşı, yarıyıl ve 2. dönem ara tatiline çevrildi. Öğrencileri 3 kez tatil bekliyor. Okullar 3 kez tatil dolayısıyla kapanacak ve öğrenciler derslere bir süre ara verecek. Anaokulu+ ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar ve öğretmenler...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 06:59 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:28
MEB’den ara tatil ve yarıyıl tatili müjdesi! Okullar 3 kez kapanacak! Derslere ara veriliyor: Anaokulu+ ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilerin beklediği tatil müjdesi geldi! Okulların kapanacağı tarihler belli oldu. Yarıyıl tatili hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek. Yılbşaı nedeniyle de yine hafta sonu dahil okullar toplam 3 gün kapalı olacak. 2. dönem ara tatiliyle birlikte öğrenciler 3 kez tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimle birlikte tatil tarihlerini duyurdu! İşte yarıyıl tatili, yılbaşı tatili ve 2. dönem ara tatil tarihleri...

OKULLAR 3 KEZ KAPANACAK

1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olmasından dolayı her yıl çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıyor. Bu yıl da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil 3 gün tatil yapmış oluyor.

SÖMESTR TATİLİ 16 GÜN SÜRECEK

Yılbaşı tatilinden sonra öğrenciler bu kez de yarıyıl tatiliyle birlikte hafta sonu dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili bitince 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak. Nisan ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Son olarak yaz tatili sırada var. Okullarda eğitim öğretim 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. Öğrenciler böylece yaz tatiline girecek.

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