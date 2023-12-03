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Karne bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! 1. dönemin ardından öğrenciler için o tarih işaret edildi! İlkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Takvime göre 1. dönem ilk ara tatil uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir süredir gündemde yer alan 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusuna ilişkin ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok.'' açıklamasında bulundu. Kasım tatilinin ardından yılbaşı tatili uygulanacak.1. dönemin sona ereceği tarih de belli oldu. Öğrenciler son gün karnelerini alıp sömest tatiline başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 19:01 Güncelleme 03 Aralık 2023, 19:10
Karne bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! 1. dönemin ardından öğrenciler için o tarih işaret edildi! İlkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı başladı. 1. dönemin sona ermesine artık sayılı bir zaman dilimi kaldı. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Tatil öncesi öğrenciler karnelerini alacak. Peki karneler ne zaman verilecek? İşte MEB takvimiyle birlikte sıkça araştırılan sorunun yanıtı...

OKULLAR O TARİHTE KAPANACAK!

Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak.

2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

16 GÜN TATİL

Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak

20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar

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