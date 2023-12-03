Karne bekleyen öğrencilere müjde, belli oldu! 1. dönemin ardından öğrenciler için o tarih işaret edildi! İlkokul, ortaokul, lise tüm sınıflarda...

Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı başladı. 1. dönemin sona ermesine artık sayılı bir zaman dilimi kaldı. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Tatil öncesi öğrenciler karnelerini alacak. Peki karneler ne zaman verilecek? İşte MEB takvimiyle birlikte sıkça araştırılan sorunun yanıtı...

OKULLAR O TARİHTE KAPANACAK! Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. 2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.