2024 ALES/1 ne zaman? ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu! ALES/1 sınavı için başvurular 1 Mart’ta başlayacak! İşte sınav tarihi...

2024 yılı ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 tarihleri belli oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni yılda ALES sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Peki 2024 ALES/1 ne zaman? ALES/1 başvuruları hangi tarihte yapılacak?