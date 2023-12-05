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2024 ALES/1 ne zaman? ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu! ALES/1 sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak! İşte sınav tarihi...

ÖSYM 2024 sınav takvimini yayımladı. 2023-ALES/3 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki sınav tarihine çevrildi. Peki 2024 ALES/1 ne zaman? ÖSYM'nin yayımladığı 2024 yılı sınav takvimiyle ALES/1 sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Buna göre ALES/1 sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak! İşte sınav tarihi...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 10:22 Güncelleme 05 Aralık 2023, 10:28
2024 ALES/1 ne zaman? ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu! ALES/1 sınavı için başvurular 1 Mart’ta başlayacak! İşte sınav tarihi...

2024 yılı ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 tarihleri belli oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni yılda ALES sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Peki 2024 ALES/1 ne zaman? ALES/1 başvuruları hangi tarihte yapılacak?

💥2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES/1) sınavı yeni yılda 21 Nisan'da uygulanacak. Sonuçlar ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

💥ALES 2024/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2024 yılında yapılacak ALES/1 için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

💥ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİYLE ALES/2 VE ALES/3 TARİHİ

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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