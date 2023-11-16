VGM lisans bur sonuçları! VGM 2023-2024 yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! Aylık 1.250 TL ne zaman hesaplara yatacak?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında VGM burs sonuçları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

VGM BURS MİKTARI 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.