SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

VGM lisans bur sonuçları! VGM 2023-2024 yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! Aylık 1.250 TL ne zaman hesaplara yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilecek olan yükseköğrenim burs sonuçları, başvuru yapan öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Öğrenciler, burs başvurularını gerçekleştirdikleri VGM'nin resmi web sitesi olan vgm.gov.tr üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 17:45 Güncelleme 16 Kasım 2023, 17:45
VGM lisans bur sonuçları! VGM 2023-2024 yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! Aylık 1.250 TL ne zaman hesaplara yatacak?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında VGM burs sonuçları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

VGM BURS MİKTARI

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

VGM BURSU KİMLER ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret etti
Performansın mobilite ile buluşması Casper Nirvana x600
SON DAKİKA