VGM lisans bur sonuçları! VGM 2023-2024 yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı! Aylık 1.250 TL ne zaman hesaplara yatacak?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında VGM burs sonuçları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında VGM burs sonuçları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
VGM BURS MİKTARI
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.
VGM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar