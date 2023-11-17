19 Kasım’da yapılacak ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? İşte SINAV SÜRESİ ve GİRİŞ BELGESİ!

''ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? Giriş belgesi nasıl alınır?'' şeklindeki sorular sınava az bir süre kala adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte sınava dair bilinmesi gerekenler...
ALES 3 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
ALES/3 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 5 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA