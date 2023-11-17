19 Kasım’da yapılacak ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? İşte SINAV SÜRESİ ve GİRİŞ BELGESİ!

''ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? Giriş belgesi nasıl alınır?'' şeklindeki sorular sınava az bir süre kala adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte sınava dair bilinmesi gerekenler...