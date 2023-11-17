SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

19 Kasım'da yapılacak ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? İşte SINAV SÜRESİ ve GİRİŞ BELGESİ!

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) bu yıl 19 Kasım Pazar günü uygulanacak. 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ALES 3 sınavına katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki 19 Kasım'da yapılacak ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? İşte sınav süresi ve giriş belgesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:45 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:45
19 Kasım’da yapılacak ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? İşte SINAV SÜRESİ ve GİRİŞ BELGESİ!

''ALES 3 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES 3 kaç soru kaç dk? Giriş belgesi nasıl alınır?'' şeklindeki sorular sınava az bir süre kala adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte sınava dair bilinmesi gerekenler...

ALES 3 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

ALES/3 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

SON DAKİKA