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1.250 TL almak için tek tık yetiyor! 9 ay geri ödemesiz öğrenci bursu veriliyor başvuru ekranı aktif edildi! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başvurular alınmaya başlandı. Yapılan açıklamada, ''2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL‘dir.'' denildi. İşte başvuru detayları...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:32 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:33
1.250 TL almak için tek tık yetiyor! 9 ay geri ödemesiz öğrenci bursu veriliyor başvuru ekranı aktif edildi! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir. Düzenli ödenen burslardan yararlanmak için başvuru ekranı aktif edildi. İşte merak edilenler...

2023 - 2024 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Ortaöğrenim Bursu (ilkokul/ortaokul/ lise): 1-15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu (önlisans/lisans): 20-31 Ekim 2023

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamazlar. Ancak geri ödemeli öğrenci kredisi alanlar ise Vakıflar bursundan faydalanabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı

5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.


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