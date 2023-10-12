1.250 TL almak için tek tık yetiyor! 9 ay geri ödemesiz öğrenci bursu veriliyor başvuru ekranı aktif edildi! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamazlar. Ancak geri ödemeli öğrenci kredisi alanlar ise Vakıflar bursundan faydalanabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı

5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,