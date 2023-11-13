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VGM BURS SORGULAMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr Aylık 1.250 TL! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ''Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. İşte 2023-2024 yılı VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı: www.vgm.gov.tr...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 10:34 Güncelleme 13 Kasım 2023, 10:43
VGM BURS SORGULAMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr Aylık 1.250 TL! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

''Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır'' soruları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde sıkça araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) konu ile iligili açıklama geldi. İşte son dakika gelişmeler...

VGM İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi sona ermiştir. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar açıklanmıştır.'' denildi.

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023-2024 ?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar

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