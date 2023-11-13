VGM BURS SORGULAMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr Aylık 1.250 TL! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

''Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır'' soruları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde sıkça araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) konu ile iligili açıklama geldi. İşte son dakika gelişmeler...

VGM İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi sona ermiştir. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar açıklanmıştır.'' denildi. ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI