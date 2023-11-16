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MEB'den bir son dakika duyurusu daha! Okullar ara tatilden sonra 3 gün tatil olacak! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar...

Öğrenciler 1. dönem ara tatilini hafta sonları dahil toplam 9 gün yapıyor. 13 Kasım'da başlayan ara tatil 17 Kasım'da resmi olarak sonlanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla 5 günlük tatil 9 günde tamamlanmış olacak. Ara tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım'da derslerini görmeye devam edecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihlerinde uygulanacak. Ancak yarıyıl tatilinden önce öğrencileri büyük bir sürpriz bekliyor. 3 günlük tatil uygulanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 12:51 Güncelleme 16 Kasım 2023, 12:52
MEB’den bir son dakika duyurusu daha! Okullar ara tatilden sonra 3 gün tatil olacak! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar...

1. dönem ara tatilinden 1 buçuk ay sonra öğrenciler 3 günlük daha tatil yapacak. Milyonlarca öğrenciye müjdeli haber geldi. Henüz bir çok kişi bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belirlenen 2023-2024 eğitim yılında öğrenciler ilk ara tatillerini 13-17 Kasım'da, yarıyıl tailini ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024'ta yapacak. Ancak Kasım ara tatili ile yarıyıl tatili arasında bir tatil daha bulunuyor. 1 Ocak yılbaşı tatili. İşte tüm merak edilenler...

1 OCAK RESMİ TATİL YAKLAŞIYOR: OKULLAR 3 GÜN TATİL!

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak resmi tatillerimi arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak Cumartesine denk gelmişti. Hatfa sonu olması dolayısıyla okullar zaten tatildi. Bu yıl ise 1 Ocak yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi dolayısıyla tüm çalışanlar tatil yapacak. Okullar da 1 gün tatil olacak.

Buna göre 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Böylelikle okullar 3 gün kapalı kalmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında uygulanacak.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

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