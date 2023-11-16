MEB’den bir son dakika duyurusu daha! Okullar ara tatilden sonra 3 gün tatil olacak! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar...

1. dönem ara tatil inden 1 buçuk ay sonra öğrenciler 3 günlük daha tatil yapacak. Milyonlarca öğrenciye müjdeli haber geldi. Henüz bir çok kişi bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) takvimine göre belirlenen 2023-2024 eğitim yılında öğrenciler ilk ara tatillerini 13-17 Kasım'da, yarıyıl tailini ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024'ta yapacak. Ancak Kasım ara tatili ile yarıyıl tatili arasında bir tatil daha bulunuyor. 1 Ocak yılbaşı tatili . İşte tüm merak edilenler...

1 OCAK RESMİ TATİL YAKLAŞIYOR: OKULLAR 3 GÜN TATİL!

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak resmi tatillerimi arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak Cumartesine denk gelmişti. Hatfa sonu olması dolayısıyla okullar zaten tatildi. Bu yıl ise 1 Ocak yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi dolayısıyla tüm çalışanlar tatil yapacak. Okullar da 1 gün tatil olacak.

Buna göre 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Böylelikle okullar 3 gün kapalı kalmış olacak.