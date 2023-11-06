VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI duyurusu geldi mi? 2023 vgm.gov.tr ekranı ile sorgula: İlkokul/ortaokul/ lise/önlisans/lisans...

''VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.
''VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada başvuru sonuçlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi;
''16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''
VGM BURS BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.