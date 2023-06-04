Şekerin suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı? 2023 LGS sorusu ve cevabı! Şekerin suda çözünmesi hangi etkileşim türü?

ŞEKERİN SUDA ÇÖZÜNMESİ FİZİKSEL Mİ KİMYASAL MI?

Donma, buharlaşma, erime, yoğuşma ve kaynama ile beraber çözünme gibi olaylar fiziksel olarak öne çıkar. Bu kategoride yer alan şekerin suda çözünmesi ise, buna paralel olarak fiziksel bir etkidir. Yani daha doğrusu şekerin suda çözünmesi fiziksel bir olay olarak ifade edilir. Sadece şekeri değil aynı zamanda tuzunda yine suda çözünmesi fiziksel bir olay şeklinde öne çıkar.