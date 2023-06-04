Şekerin suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı sorusu, 4 Haziran 2023 tarihinde LGS sınavına giren adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Şekerin suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı? 2023 LGS sorusu ve cevabı! Şekerin suda çözünmesi hangi etkileşim türü?
ŞEKERİN SUDA ÇÖZÜNMESİ FİZİKSEL Mİ KİMYASAL MI?
Donma, buharlaşma, erime, yoğuşma ve kaynama ile beraber çözünme gibi olaylar fiziksel olarak öne çıkar. Bu kategoride yer alan şekerin suda çözünmesi ise, buna paralel olarak fiziksel bir etkidir. Yani daha doğrusu şekerin suda çözünmesi fiziksel bir olay olarak ifade edilir. Sadece şekeri değil aynı zamanda tuzunda yine suda çözünmesi fiziksel bir olay şeklinde öne çıkar.
ŞEKERİN SUDA ÇÖZÜNMESİ NEDEN FİZİKSELDİR?
Genel olarak buharlaşma fiziksel bir olay olarak bu konuda öne çıkar. Aynı şekilde eğer şekerli su içerisinde suyu buharlaştırmak gerekirse o vakit geriye şeker kalır. Bu da demek oluyor ki şekerin suda çözünmesi fiziksel bir unsur olarak öne çıkar. Kimyasal durum bize bambaşka bir unsurdur ve reaksiyon ile beraber meydana gelir. Ancak kimyasal reaksiyon yerine daha çok fiziksel bir ayrışma ile beraber şekerin suda çözünmesi ortaya çıkar.