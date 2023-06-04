LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! 4 Haziran 2023 LGS A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları meb.gov.tr! Türkçe, Matematik...

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ise henüz yayılanmadı. Ancak sınav sona erdikten sonra saat en geç en geç 15.00'a kadar LGS soruları ve cevaplarının açıklanması bekleniyor. Kitapçık yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.