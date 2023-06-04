Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taarfından her yıl düzenlenen LGS sınavının birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Peki LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 LGS sonuç tarihi! MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.
LGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından tercih tarihlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi. Öte yandan geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği taktirde Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.