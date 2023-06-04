Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taarfından her yıl düzenlenen LGS sınavının birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Peki LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 LGS sonuç tarihi! MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?