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    • Eğitim
    • 04.06.2023 10:34
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    • 04.06.2023 10:34
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    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 LGS sonuç tarihi! MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    LGS sınav sonuç ve tercih tarihi, adaylar tarafından gündemde sıkça araştırılıyor. Hayalindeki liseye gitmeyi amaçlayan yüzbinlerce ortaokul mezunu, bu yıl 4 Haziran'da 2 oturumdan oluşan Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavına girdi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 LGS sonuç tarihi ve diğer detaylar...

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taarfından her yıl düzenlenen LGS sınavının birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Peki LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 LGS sonuç tarihi! MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.

    LGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    MEB tarafından tercih tarihlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi. Öte yandan geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği taktirde Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

        SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

        a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

        b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Eğitim LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 LGS sonuç tarihi! MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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