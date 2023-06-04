Vav TV İzle
Haberler Eğitim LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS 2023 lise taban tavan puanları, illere göre başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu sınav sonrası öne çıkan konular arasında yer aldı. Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi haberimizde yer alyor. Peki 2023 yılı MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS lise taban-tavan puanları ne zaman yayımlanacak? Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2023...

04.06.2023 12:56 - Son Güncelleme: 04.06.2023 12:56
LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

İyi bir liseye yerleşmek için LGS sınavıda ter döken milyonlarca aday şimdi taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Lise taban ve taban puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl MEB'den açıklama gelmişti. Peki bu yıl MEB'den bir açıklama var mı? İşte LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip...

GALERİ DEVAM EDİYOR
LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS TABAN - TAVAN PUANLARI 2023

2023 Lise taban ve taban puanları henü açıklanmadı. MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.

LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

Öte yandan 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi ise şöyle;

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2023

LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

SON DAKİKA