LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen...
LGS 2023 lise taban tavan puanları, illere göre başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu sınav sonrası öne çıkan konular arasında yer aldı. Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi haberimizde yer alyor. Peki 2023 yılı MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS lise taban-tavan puanları ne zaman yayımlanacak? Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2023...
04.06.2023 12:56 - Son Güncelleme: 04.06.2023 12:56
İyi bir liseye yerleşmek için LGS sınavıda ter döken milyonlarca aday şimdi taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Lise taban ve taban puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl MEB'den açıklama gelmişti. Peki bu yıl MEB'den bir açıklama var mı? İşte LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip...
LGS TABAN - TAVAN PUANLARI 2023
2023 Lise taban ve taban puanları henü açıklanmadı. MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi ise şöyle;