İyi bir liseye yerleşmek için LGS sınavıda ter döken milyonlarca aday şimdi taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Lise taban ve taban puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl MEB'den açıklama gelmişti. Peki bu yıl MEB'den bir açıklama var mı? İşte LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip...