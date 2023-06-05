Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.06.2023 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2023 09:03
    ABONE OL

    KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Kastamonu'da okullar kaç gün tatil? MEB - Valilik son dakika açıklama!

    Son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İşte detaylar...

    KASTAMONU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor. Peki 5 Haziran 2023 Kastamonu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil?

    KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Son dakika... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden bu yana etkili olan yağışlar İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

    İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

    Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        KAYMAKAM BAYCAR'DAN AÇIKLAMA

        İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

        Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz" dedi.

        Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız" diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        2 ilde sel alarmı!
        Haberler Eğitim KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Kastamonu'da okullar kaç gün tatil? MEB - Valilik son dakika açıklama!
            loading
            SON DAKİKA