KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Kastamonu'da okullar kaç gün tatil? MEB - Valilik son dakika açıklama!

Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor. Peki 5 Haziran 2023 Kastamonu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil?
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden bu yana etkili olan yağışlar İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.