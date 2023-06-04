LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...
LGS sınavına katılan adaylar şimdi öğrenci yorumlarını araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada LGS adayları sınava dair görüşlerini belirtmeye başladı. 2023 yılında LGS sınavı 4 Haziran'da 2 oturum halinde uygulandı. 1. oturum saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? İşte LGS öğrenci yorumları Twitter 2023! 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...
04.06.2023 12:14 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:17
LGS öğrenci yorumları, gündemde sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada 2023 LGS sınavı hakkında yorumlar yapılmaya başlandı. Kimi bu yılki soruları zor bulurken, kimi kolay buldu. Bu noktada adaylar diğer adayların sınav hakkındaki görüşlerini merak ediyor. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...