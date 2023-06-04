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Haberler Eğitim LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

LGS sınavına katılan adaylar şimdi öğrenci yorumlarını araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada LGS adayları sınava dair görüşlerini belirtmeye başladı. 2023 yılında LGS sınavı 4 Haziran'da 2 oturum halinde uygulandı. 1. oturum saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? İşte LGS öğrenci yorumları Twitter 2023! 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

04.06.2023 12:14 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:17
LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

LGS öğrenci yorumları, gündemde sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada 2023 LGS sınavı hakkında yorumlar yapılmaya başlandı. Kimi bu yılki soruları zor bulurken, kimi kolay buldu. Bu noktada adaylar diğer adayların sınav hakkındaki görüşlerini merak ediyor. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

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LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023!

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 2023 yılında zor muydu kolay mıydı sorusuna adaylardan gelen yorumlardan bazıları şöyle;

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

''LGS'de bir soru kolay bir soru zordu, hakkımızda hayırlısı olsun''

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

''LGS'ye katılan herkese başarılar, sonuçları iyi bekliyorum umarım sizin de iyidir??''

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe...

'' O kadar zor değildi ama iki üç emin olmadığım soru vardı. Türkçe'den iki tane yapamadığım soru oldu onun dışında hepsini cevapladım. ''

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