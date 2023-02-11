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    • Eğitim
    • 11.02.2023 15:34
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    • 11.02.2023 15:39
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    Okullar uzaktan eğitim mi oldu 2023 deprem? MEB son dakika açıklama! Okullar online mi olacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da son dakika eğitim öğretimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Gözler MEB'e bağlı okullara çevrildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023? İşte peş peşe açıklamalar...

    Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem?

    Okullar uzaktan eğitim mi oldu 2023 deprem? MEB son dakika açıklama! Okullar online mi olacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler...

    OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.

    İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

    "(Depremzedelerin barınması) Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz."

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    Haberler Eğitim Okullar uzaktan eğitim mi oldu 2023 deprem? MEB son dakika açıklama! Okullar online mi olacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler...
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