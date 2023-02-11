Okullar uzaktan eğitim mi oldu 2023 deprem? MEB son dakika açıklama! Okullar online mi olacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler...

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

"(Depremzedelerin barınması) Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz."

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