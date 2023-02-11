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    • Haberler
    • 12.02.2023 10:15
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    • 12.02.2023 10:16
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    Açık öğretim sınavları uzaktan mı, ne zaman yapılacak? Güz bahar dönemi... AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023?

    AÖF sınavları online mi olacak sorusu gündemde eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler tarafından araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.'' açıklamasında bulundu. Gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Peki AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023? Açık öğretim sınavları uzaktan mı, ne zaman yapılacak? Güz bahar dönemi...

    AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023?

    Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğinin duyurulmasının ardından AÖF öğrencileri de 'AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023? Açıköğretim sınavları güz bahar dönemi sınavları uzaktan mı, ne zaman yapılacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte uzaktan eğitim kararı ve diğer detaylar...

    ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. İşte uzaktan eğitim hakkındaki o açıklamaları:

    ''Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.''

    AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK SON DAKIKA 2023?

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık'ta, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak'ta tamamlandı.

    10 Şubat'ta Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Sınavlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla sınavlar hakkındaki kararın da açıklanması bekleniyor.

        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        Daha önce yapılan açıklamada kayıt yenileme işlemlerinin 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

        Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem ve YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Ve akademik takvimde kayıt yenileme işlemleri için " YÖK' ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

        AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

        Anadolu Üniversitesi güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler için ara sınav ve dönem sonu sınavları organize ediyor. Dönem sonunda başarısız öğrencilere yönelik yaz okulu sınavları yapılır.

        Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilir.

        2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ara sınavlar dönem sonu ortalamasına %30, dönem sonu sınavları ise %70 etki eder.
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        Haberler Haberler Açık öğretim sınavları uzaktan mı, ne zaman yapılacak? Güz bahar dönemi... AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023?
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