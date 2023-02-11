AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler için ara sınav ve dönem sonu sınavları organize ediyor. Dönem sonunda başarısız öğrencilere yönelik yaz okulu sınavları yapılır.

Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilir.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ara sınavlar dönem sonu ortalamasına %30, dönem sonu sınavları ise %70 etki eder.