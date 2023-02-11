MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

20 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen bu aranın verilme sebebini "tüm öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak üzere seferberlik hâlinde olması" şeklinde ifade etti.



