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Haberler Eğitim MEB'den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ''Değişti'' diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

MEB'den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ''Değişti'' diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiriyor! Bu yıl bu konulardan soru çıkmayacak. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Okulların 20 Şubat 2023 tarihine kadar tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Bu kez de LGS ve YKS sınavı hakkında açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diyerek açıkladı. İşte detaylar...

11.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:29
MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kritik açıklamada bulundu.

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MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Eğitim alanında alınan kararlara ilişkin konuşan Özer, "LGS'yi sadece 8'inci sınıfın I. dönem konularından yapacağız. Yine YKS'de 12'nci sınıfın II. dönem konuları sınavda dâhil olmayacak." dedi.

MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Yaşanan büyük felaket sonrasında devletin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşla el birliği hâlinde ve hızlı bir şekilde toparlanma sağlamaya çalıştığını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

20 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen bu aranın verilme sebebini "tüm öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak üzere seferberlik hâlinde olması" şeklinde ifade etti.

MEB’den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ’’Değişti’’ diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi:

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