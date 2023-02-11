MEB'den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ''Değişti'' diyerek duyurdu! 8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiriyor! Bu yıl bu konulardan soru çıkmayacak. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Okulların 20 Şubat 2023 tarihine kadar tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Bu kez de LGS ve YKS sınavı hakkında açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diyerek açıkladı. İşte detaylar...
11.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:29
Yaşanan büyük felaket sonrasında devletin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşla el birliği hâlinde ve hızlı bir şekilde toparlanma sağlamaya çalıştığını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi: