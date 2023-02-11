Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? 2. dönem devam zorunluluğu son dakika MEB! Hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

Kahramanmaraş merkezli deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okullarda devam şartı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?
Son dakika... Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.
HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALKTI?
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.