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    • Eğitim
    • 11.02.2023 10:02
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    • 11.02.2023 10:31
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    Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? 2. dönem devam zorunluluğu son dakika MEB! Hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle o illerde devam zorunluluğu şartının kaldırıldığını duyurdu. Bu noktada Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? Hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2. dönem devam zorunluluğu olmayan iller ve bölümler...

    Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı?

    Kahramanmaraş merkezli deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okullarda devam şartı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

    Son dakika... Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

    HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALKTI?

    Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.

        DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR TATİL

        Özer, deprem sonrasında yaptığı açıklamada depremden etkilenen bölgedeki okulların 20 Şubat'a kadar tatil olduğunu açıklamıştı.

        Yarıyıl tatili dönüşü öncesi eğitimde önce kar engeli gelirken sonrasında deprem yaşanmıştı. Tüm illerde ise okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

        DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.
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        Haberler Eğitim Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? 2. dönem devam zorunluluğu son dakika MEB! Hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?
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