Okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? 2. dönem devam zorunluluğu son dakika MEB! Hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR TATİL

Özer, deprem sonrasında yaptığı açıklamada depremden etkilenen bölgedeki okulların 20 Şubat'a kadar tatil olduğunu açıklamıştı.

Yarıyıl tatili dönüşü öncesi eğitimde önce kar engeli gelirken sonrasında deprem yaşanmıştı. Tüm illerde ise okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.