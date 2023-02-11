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    • Eğitim
    • 11.02.2023 14:51
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    • 11.02.2023 15:28
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    Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu son dakika? Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

    Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle okullar tatil edilmişti. Üniversite öğrencilerini ilgilendiren son dakika yeni bir açıklama geldi. Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan eğitim kararını açıkladı. Peki Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu son dakika? Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

    Üniversiteler tatil mi, ne zamana kadar tatil edildi?

    Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasının akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla MEB ve YÖK'e bağlı okullar geçici süreliğine kapatılmıştı. Erdoğan sadece üniversitelileri etkileyen bir duyuruyu paylaştı. Peki Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

    ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

    Son dakika... Üniversiteler online eğitime geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

        TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 20 Şubat'a kadar tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

        Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.

            YÖK'TEN ÜNİVERSİTELER İÇİN DUYURU GELMİŞTİ!

            ''Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

            Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

            Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

            Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,

            dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.''

            SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

            Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, üniversitelerde eğitim yaz dönemine kadar uzaktan verilecek.

            Alınan bu karara göre; Üniversitelerde vize ve final sınavları da online olarak uygulanacak.
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            Haberler Eğitim Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu son dakika? Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?
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