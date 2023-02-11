Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu son dakika? Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

Üniversiteler uzaktan eğitim mi oldu sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasının akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla MEB ve YÖK'e bağlı okullar geçici süreliğine kapatılmıştı. Erdoğan sadece üniversitelileri etkileyen bir duyuruyu paylaştı. Peki Üniversiteler online mi oldu? YÖK hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?
ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?
Son dakika... Üniversiteler online eğitime geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"
TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.