2026 LGS görevli ücretleri ne kadar? Salon başkanı ve gözetmen ücreti

LGS'de salon başkanı olarak görev yapan öğretmenler iki oturum için toplam 3.858 TL, gözetmenler ise 3.742 TL ücret alacak.

LGS'de görev alan öğretmenler, sınavın tamamlanmasının ardından ücretlerini hesaplarında görecek. İki oturum şeklinde uygulanacak sınavda özellikle salon başkanı ve gözetmen olarak görev yapan eğitimcilerin alacağı toplam ücretler, oturum sayısına göre hesaplanıyor. Vergi dilimine bağlı olarak rakamlarda küçük farklılıklar yaşanabiliyor.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 LGS merkezi sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav iki ayrı oturum halinde uygulanacak.

İlk oturum saat 09.30'da başlayacak. Aynı gün içerisinde ikinci oturum da gerçekleştirilecek ve öğrenciler farklı ders alanlarından soruları yanıtlayacak.

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenen merkezi sınav görev ücretleri tek oturum üzerinden hesaplanıyor. LGS'nin iki oturumlu olması nedeniyle salon görevlilerine çoğunlukla iki oturumun toplam ücreti ödeniyor.

İKİ OTURUM İÇİN YAKLAŞIK LGS GÖREV ÜCRETLERİ

Salon Başkanı: Tek Oturum Net Ücret: 1.929 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 3.858 TL

Gözetmen: Tek Oturum Net Ücret: 1.871 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 3.742 TL

Yedek Gözetmen: Tek Oturum Net Ücret: 1.403 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 2.806 TL

Bina Sınav Sorumlusu: Tek Oturum Net Ücret: 3.508 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Tek Oturum Net Ücret: 2.339 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir

Bina Yöneticisi: Tek Oturum Net Ücret: 2.222 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir

2026 MEB MERKEZİ SINAV GÖREV ÜCRETLERİ

Yüzde 15 vergi dilimi dikkate alınarak hesaplanan tek oturumluk net ücretler şu şekilde sıralanıyor:

Bina Sınav Sorumlusu: 3.507,76 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2.338,51 TL

Bina Yöneticisi: 2.221,58 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 1.987,73 TL

Salon Başkanı: 1.929,27 TL

Gözetmen: 1.870,81 TL

Yedek Gözetmen: 1.403,11 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 2.338,51 TL

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda görev alan personele yapılacak ödemeler, sınav sonrasında yürütülen resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor.

2026 LGS kapsamında görev yapan öğretmenlerin ücretlerinin de sınavın ardından birkaç hafta içerisinde banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme tarihleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin işlem süreçlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Görevli ücretleri hesaplanırken vergi dilimi dikkate alındığından, öğretmenlerin hesaplarına yatacak net tutarlarda küçük değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle açıklanan rakamlar yaklaşık tutarlar olarak değerlendiriliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim