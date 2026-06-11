e-YDTS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı erişime açıldı
9 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.
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- ÖSYM, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) sonuçlarını 11 Haziran 2026 saat 16.15'te açıkladı.
- Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.
- e-YDTS sınavı 9 Mayıs 2026 tarihinde uygulanmıştı.
- Sınava ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sınava giren adayların beklediği değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre e-YDTS sonuçları, 11 Haziran 2026 saat 16.15 itibarıyla erişime açıldı.
SONUÇLAR ÖSYM EKRANINDAN SORGULANACAK
2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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Sorgulama işlemi için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
e-YDTS, 9 Mayıs 2026 tarihinde uygulanmıştı. Sınava ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç ekranı adayların erişimine açıldı.
Adaylar, sınav sonucunu belirtilen tarih ve saatten itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.