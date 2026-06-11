2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek? MEB duyurdu!

Bu uygulamayla birlikte beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrencilerin sınav organizasyonları birbirinden ayrılmış olacak.

Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre, beslenme paketi talep etmeyen öğrenci sayısının 40'ın altında kaldığı ilçelerde bu adaylar, beslenme paketi talep eden öğrencilerle aynı sınav binasında yer alacak. Ancak öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek.

Dağıtım süreci e-Okul sistemi üzerinden takip edilirken, sınav günü paketler öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre yaklaşık 924 bin öğrencinin bu destekten faydalanması bekleniyor.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİN SINAV PERFORMANSINI DESTEKLEMEK

Bakanlık tarafından ilk kez hayata geçirilen uygulamanın temel hedefi, öğrencilerin sınav günü beslenme ihtiyacını karşılamak ve iki oturum arasında daha konforlu bir süreç geçirmelerini sağlamak.

Yetkililer, öğrencilerin sınav stresini daha kolay yönetebilmeleri ve dikkat seviyelerini koruyabilmeleri için hazırlanan beslenme paketlerinin sınav organizasyonunun önemli parçalarından biri olacağını belirtiyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Eğitim