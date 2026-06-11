2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek? MEB duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak 2026 LGS’de adaylara ücretsiz beslenme paketi dağıtılacağını duyurdu. 1 milyondan fazla adayı ilgilendiren destekten yararlanmak için velilerin e-Okul üzerinden onay vermesi gerekiyor. İşte uzman görüşleriyle hazırlanan LGS beslenme paketinin içeriği ve e-Okul veli onayı detayları.
Hızlı Özet Göster
- Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS kapsamında sınava katılacak öğrencilere beslenme paketi dağıtacak.
- Beslenme paketleri, velilerin e-Okul sistemi üzerinden vereceği onayla öğrencilere ulaştırılacak.
- Merkezi sınav, 13 Haziran 2026'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.
- Paketlerde yulaf, kuru meyve, ceviz, kuru üzüm ve içme suyu bulunacak.
- Beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrenciler aynı binada farklı salonlarda sınava girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakanlık tarafından alınan kararla, sınava katılacak adaylara özel olarak hazırlanan beslenme paketleri dağıtılacak.
Velilerin e-Okul sistemi üzerinden vereceği onay doğrultusunda öğrencilere ulaştırılacak paketlerin, sınav günü iki oturum arasında tüketilmesi planlanıyor. Uygulamanın amacı, öğrencilerin sınav süresince enerji seviyelerini korumalarına destek olmak.
2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS için geri sayım sürerken sınav organizasyonuna ilişkin hazırlıklar da tamamlandı.
Merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav;
- 81 ilde,
- 920 ilçede,
Binlerce okul ve sınav salonunda uygulanacak.
Bakanlık verilerine göre sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Yurt dışında oluşturulan sınav merkezlerinde de yüzlerce aday liselere yerleşebilmek için ter dökecek.
BESLENME PAKETİNDE NELER BULUNACAK?
MEB tarafından hazırlanan beslenme paketi, uzman görüşleri doğrultusunda oluşturuldu.
Paket içerisinde öğrencilerin sınav sırasında ihtiyaç duyabileceği temel gıdalar yer alacak:
- Yulaf ve kuru meyve içeren atıştırmalık bar
- Ceviz
- Kuru üzüm
- İçme suyu
Bakanlık, bu içeriklerin öğrencilerin iki oturum arasındaki süreçte enerji kaybı yaşamamalarına yardımcı olmasını hedefliyor.
BESLENME PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?
Uygulamadan, sınav başvurusu sırasında veli onayı alınan öğrenciler yararlanabilecek.
Dağıtım süreci e-Okul sistemi üzerinden takip edilirken, sınav günü paketler öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre yaklaşık 924 bin öğrencinin bu destekten faydalanması bekleniyor.
AYNI BİNADA FARKLI SALON UYGULAMASI
Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre, beslenme paketi talep etmeyen öğrenci sayısının 40'ın altında kaldığı ilçelerde bu adaylar, beslenme paketi talep eden öğrencilerle aynı sınav binasında yer alacak. Ancak öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek.
Bu uygulamayla birlikte beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrencilerin sınav organizasyonları birbirinden ayrılmış olacak.
AMAÇ ÖĞRENCİLERİN SINAV PERFORMANSINI DESTEKLEMEK
Bakanlık tarafından ilk kez hayata geçirilen uygulamanın temel hedefi, öğrencilerin sınav günü beslenme ihtiyacını karşılamak ve iki oturum arasında daha konforlu bir süreç geçirmelerini sağlamak.
Yetkililer, öğrencilerin sınav stresini daha kolay yönetebilmeleri ve dikkat seviyelerini koruyabilmeleri için hazırlanan beslenme paketlerinin sınav organizasyonunun önemli parçalarından biri olacağını belirtiyor.