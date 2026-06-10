LGS ayarı: 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

LGS 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleşecek; birinci oturum (sözel) saat 09.30'da, ikinci oturum (sayısal) ise saat 11.30'da başlayacak.

ÖĞRENCİLERE 10 ALTIN UYARI

1- Sınav kitapçığı ve optik form dağıtıldığında ilk iş olarak kitapçıkta eksik sayfa olup olmadığını kontrol edin. Optik forma yazılan isim, soyisim ve T.C. kimlik numarasını dikkatlice inceleyin. Herhangi bir hata varsa mutlaka salon görevlilerine bildirin.



2- Sınav başlamadan hemen önce birkaç kez derin nefes alın. Nefes kontrolü, heyecanın vücutta oluşturduğu gerginliği azaltır ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur.



3- Sınav süresinin tamamını kullanın. Erken çıkmak avantaj sağlamaz. Son dakikaya kadar kontrol yapmak, yanlış işaretlemeleri fark etme şansı verir.







ZOR SORU MORALİNİZİ BOZMASIN



4- Bir soruda çok uzun süre oyalanmayın. İki denemede çözemediğiniz soruyu işaretleyip geçin. Zaman kalırsa geri dönmek daha doğru bir strateji olur.



5- Sınavın başında birkaç soru zor geldiyse moralinizi bozmayın. Turlama yöntemiyle kolay soruları çözmeye başlayın. Bu yöntem hem motivasyonu yükseltir hem de zaman yönetimini kolaylaştırır.



6- Kodlama yaparken kaydırma riskine karşı dikkatli olun. Boş bıraktığınız soruların yanına küçük işaretler koyarak geri dönüşlerde hata yapma ihtimalinizi azaltın.