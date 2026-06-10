LGS ayarı: 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
Okullara LGS ayarı geldi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
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- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran'daki Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi 12 Haziran Cuma günü okulları tatil etti.
- LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde saat 09.30 ve 11.30'da yapılacak.
- Sınav tarihinin değişikliği A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası maçı nedeniyle gerçekleştirildi.
- Sınav merkezlerinde dezenfeksiyon ve salon düzenleme çalışmaları yürütülecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
SINAV MERKEZLERİ HAZIRLANACAK
Sınav öncesindeki bu bir günlük arada, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde dezenfeksiyon ve salon düzenleme çalışmaları yürütülecek. Adayların sıralarına sınav giriş belgeleri yerleştirilecek ve binalar güvenlik çemberine alınacak. Uzmanlar, öğrencilerin Cuma gününü ders çalışarak değil, zihinsel ve fiziksel olarak dinlenerek geçirmelerini öneriyor.
Bakan Tekin, tatil kararının cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle alındığını bildirdi.
İDARİ İZİN VERİLDİ
"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik." diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
LGS 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleşecek; birinci oturum (sözel) saat 09.30'da, ikinci oturum (sayısal) ise saat 11.30'da başlayacak.
ÖĞRENCİLERE 10 ALTIN UYARI
1- Sınav kitapçığı ve optik form dağıtıldığında ilk iş olarak kitapçıkta eksik sayfa olup olmadığını kontrol edin. Optik forma yazılan isim, soyisim ve T.C. kimlik numarasını dikkatlice inceleyin. Herhangi bir hata varsa mutlaka salon görevlilerine bildirin.
2- Sınav başlamadan hemen önce birkaç kez derin nefes alın. Nefes kontrolü, heyecanın vücutta oluşturduğu gerginliği azaltır ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur.
3- Sınav süresinin tamamını kullanın. Erken çıkmak avantaj sağlamaz. Son dakikaya kadar kontrol yapmak, yanlış işaretlemeleri fark etme şansı verir.
ZOR SORU MORALİNİZİ BOZMASIN
4- Bir soruda çok uzun süre oyalanmayın. İki denemede çözemediğiniz soruyu işaretleyip geçin. Zaman kalırsa geri dönmek daha doğru bir strateji olur.
5- Sınavın başında birkaç soru zor geldiyse moralinizi bozmayın. Turlama yöntemiyle kolay soruları çözmeye başlayın. Bu yöntem hem motivasyonu yükseltir hem de zaman yönetimini kolaylaştırır.
6- Kodlama yaparken kaydırma riskine karşı dikkatli olun. Boş bıraktığınız soruların yanına küçük işaretler koyarak geri dönüşlerde hata yapma ihtimalinizi azaltın.
ALTI ÇİZİLİ İFADELERE DİKKAT
7- Size ilk anda doğru gelen seçeneği hemen işaretlemeyin. Tüm şıkları okuyup değerlendirmeden karar vermek dikkatsizlik hatalarına yol açabilir.
8- Kodlamayı tamamen sona bırakmayın. Özellikle son dakikalarda yaşanan panik, doğru cevapların yanlış yere işaretlenmesine neden olabiliyor.
9- Sorulardaki "değildir", "ulaşılamaz", "kesinlikle", "yalnızca" gibi altı çizili ya da vurgulanan ifadelere dikkat edin. LGS'de birçok hata bu kelimelerin gözden kaçırılması nedeniyle yapılıyor.
10- Sayısal derslerde zihinden işlem yapmaya çalışmayın. İşlemleri mutlaka kâğıda yazarak ilerleyin. Özellikle işlem hataları ve dikkat kaymaları bu yöntemle önemli ölçüde azalır.