LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi: 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye gidilir?

300, 350, 400 VE 450 PUAN BANTLARI NASIL OKUNMALI?

LGS tercih döneminde sık aranan sorulardan biri de belirli puanlarla hangi liselere girilebileceği oluyor. Ancak MEB verileri, bu sorunun tek bir puanla yanıtlanamayacağını gösteriyor.

Çünkü yerleştirme hesabında puanın yanında yüzdelik dilim, okulun kontenjanı, ildeki tercih yoğunluğu ve program türü de etkili oluyor.

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