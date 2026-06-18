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LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi: 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye gidilir?

LGS sonuçları için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler lise taban puanları ile yüzdelik dilimlere odaklandı. MEB'in 10 Temmuz'da açıklayacağı sonuçlar ve yayımlayacağı tercih kılavuzu öncesinde; Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek liselerinin geçmiş yıl verileri, 300 ile 450 puan bandındaki stratejik adımları ve başarı sıralamalarını etkileyen tüm kritik detaylar analiz ettik.

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LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi

LGS sonuçları için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjan listelerine odaklandı. MEB kaynaklı bilgilere göre merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak, aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Merkezi sınav 13 Haziran’da gerçekleştirildi

LGS TERCİH SÜRECİ SONUÇLARLA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da gerçekleştirildi.

Taban puan ve yüzdelik dilim merakla bekleniyor

Sınavın ardından en çok merak edilen başlıklar taban puan, yüzdelik dilim, lise kontenjanı ve tercih takvimi oldu. Sonuçların 10 Temmuz'da ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecinin de resmen başlaması bekleniyor.

Mesleki liselerde teknoloji alanları ilgi görüyor

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE TEKNOLOJİ ALANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçmiş yıl listelerinde yalnızca Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri değil, bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüksek puanlarla öne çıktı.

Özellikle bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, uçak bakım ve savunma sanayi bağlantılı programlar öğrencilerin ilgisini çeken alanlar arasında yer aldı.

OkulAlanTaban puanTaban yüzde
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim teknolojileri459,25031,91
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-elektronik teknolojisi451,45632,67
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim teknolojileri443,1823,6
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak bakım420,60186,59
2022 verileri rekabet haritasını ortaya koyuyor

2022 VERİLERİ REKABETİN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR

MEB'in 2022 listesi, tercih döneminde yalnızca puana değil yüzdelik dilime de bakılması gerektiğini gösteriyor. Aynı puan aralığı farklı illerde ve farklı okul türlerinde bambaşka seçeneklere karşılık gelebiliyor.

Listede yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan bazı okullar şöyle yer aldı:

OkulİlTürTaban puanTaban yüzde
İstanbul Erkek LisesiİstanbulHazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi494,7740,04
Galatasaray LisesiİstanbulHazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi494,7740,04
Kabataş Erkek LisesiİstanbulHazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi493,42720,05
Ankara Fen LisesiAnkaraFen Lisesi490,46610,11
İstanbul Atatürk Fen LisesiİstanbulHazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi488,20110,15
İzmir Fen LisesiİzmirFen Lisesi488,20110,15

Bu tablo, geçmiş yıl verilerinin tercih döneminde neden yakından takip edildiğini ortaya koyuyor. Ancak 2026 tercihleri için kesin liste, bu yılın yerleştirme sürecinden sonra oluşacak.

Fen liseleri en yüksek dilimlerle öğrenci alıyor

FEN VE ANADOLU LİSELERİNDE YÜZDELİK DİLİM BELİRLEYİCİ

Fen Liseleri ve hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Liseleri, geçmiş yıllarda en yüksek yüzdelik dilimlerle öne çıkan okul türleri arasında yer aldı.

2022 verilerinde Ankara Fen Lisesi 490,4661 taban puan ve 0,11 yüzdelik dilimle öğrenci aldı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi ise 488,2011 taban puanla listede dikkat çeken okullar arasında yer aldı.

İstanbul'da Çapa Fen Lisesi 483,5498 taban puanla, İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi ise 461,2979 taban puanla tercih döneminde öne çıkan okullardan biri oldu.

Bu veriler, yalnızca okul adının değil okul türü, hazırlık sınıfı, yabancı dil ve il bazlı rekabetin de tercihleri etkilediğini gösteriyor.

Puan bantları nasıl değerlendirilmeli?

300, 350, 400 VE 450 PUAN BANTLARI NASIL OKUNMALI?

LGS tercih döneminde sık aranan sorulardan biri de belirli puanlarla hangi liselere girilebileceği oluyor. Ancak MEB verileri, bu sorunun tek bir puanla yanıtlanamayacağını gösteriyor.

Çünkü yerleştirme hesabında puanın yanında yüzdelik dilim, okulun kontenjanı, ildeki tercih yoğunluğu ve program türü de etkili oluyor.

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İmam Hatip liselerinde program farkı belirleyici

İMAM HATİP LİSELERİNDE PROGRAM FARKI ÖNE ÇIKIYOR

MEB'in geçmiş yıl verilerinde Anadolu İmam Hatip Liseleri içinde de geniş bir puan aralığı görülüyor. Burada okulun hazırlık sınıfı olup olmaması, fen ve sosyal bilimler programı, hafızlık projesi ve yabancı dil seçenekleri tercih dengesini etkileyebiliyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 475 puanla zirvede

2022 listesinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfı bulunan programda 475,4135 taban puan ve 0,68 yüzdelik dilimle öne çıktı. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırlıklı programı 464,89 taban puanla, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 461,232 taban puanla listede yer aldı.

Bu nedenle öğrencilerin yalnızca okul türüne değil, okulun sunduğu programa ve yabancı dil seçeneğine de bakması gerekiyor

Tercihte yüzdelik dilim puandan daha önemli
Puan bandıTercih döneminde nasıl değerlendirilmeli?
450 ve üzeriYüksek talep gören fen, hazırlıklı Anadolu, proje ve teknoloji programları incelenebilir.
400-450 arasıİl ve ilçeye göre fen, Anadolu, sosyal bilimler, imam hatip ve teknik program seçenekleri değişebilir.
350-400 arasıOkul türü ve şehir rekabeti daha belirleyici hale gelir.
300-350 arasıGeçmiş yıl yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar daha dikkatli karşılaştırılmalıdır.

Bu puan aralıkları kesin yerleştirme sonucu anlamına gelmez. Öğrencilerin asıl karşılaştırmayı kendi yüzdelik dilimleri üzerinden yapması gerekir.

Tercih listesi hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

TERCİH LİSTESİ HAZIRLANIRKEN NELERE BAKILMALI?

Tercih döneminde yalnızca okulun geçen yılki taban puanına bakmak yeterli olmayabilir. Aynı okulun yüzdelik dilimi, yabancı dili, programı ve kontenjanı da tercih sıralamasında belirleyici olur.

Öğrenciler tercih listesi oluştururken şu başlıkları birlikte değerlendirmeli:

  • Öğrencinin kendi yüzdelik dilimi
  • Okulun geçmiş yıllardaki taban yüzdesi
  • Okulun kontenjanı
  • Okul türü ve program alanı
  • Hazırlık sınıfı ve yabancı dil seçeneği
  • İl ve ilçe bazındaki tercih yoğunluğu
  • MEB tercih kılavuzunda yer alan takvim

Bu başlıklar birlikte değerlendirildiğinde tercih listesi daha gerçekçi hale gelir.

Güncel liste için 10 Temmuz bekleniyor

GÜNCEL LİSTE İÇİN 10 TEMMUZ BEKLENİYOR

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile öğrencilerin tercih sürecinde izleyeceği yol netleşecek.

2026 yılına ait kesin taban puanları, yüzdelik dilimler ve başarı sıralamaları ise tercih ve yerleştirme işlemlerinin ardından oluşacak.

Bu nedenle öğrencilerin geçmiş yıl verilerini rehber olarak kullanması, ancak son kararını MEB'in yayımlayacağı güncel kılavuz ve kendi sınav sonucu üzerinden vermesi gerekiyor.

Takvim Foto Arşiv

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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