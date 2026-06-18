LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi: 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye gidilir?

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE TEKNOLOJİ ALANLARI DİKKAT ÇEKTİ
Geçmiş yıl listelerinde yalnızca Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri değil, bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüksek puanlarla öne çıktı.
Özellikle bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, uçak bakım ve savunma sanayi bağlantılı programlar öğrencilerin ilgisini çeken alanlar arasında yer aldı.
|Okul
|Alan
|Taban puan
|Taban yüzde
|Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim teknolojileri
|459,2503
|1,91
|ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-elektronik teknolojisi
|451,4563
|2,67
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim teknolojileri
|443,182
|3,6
|İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak bakım
|420,6018
|6,59
2022 VERİLERİ REKABETİN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR
MEB'in 2022 listesi, tercih döneminde yalnızca puana değil yüzdelik dilime de bakılması gerektiğini gösteriyor. Aynı puan aralığı farklı illerde ve farklı okul türlerinde bambaşka seçeneklere karşılık gelebiliyor.
Listede yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan bazı okullar şöyle yer aldı:
|Okul
|İl
|Tür
|Taban puan
|Taban yüzde
|İstanbul Erkek Lisesi
|İstanbul
|Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
|494,774
|0,04
|Galatasaray Lisesi
|İstanbul
|Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
|494,774
|0,04
|Kabataş Erkek Lisesi
|İstanbul
|Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
|493,4272
|0,05
|Ankara Fen Lisesi
|Ankara
|Fen Lisesi
|490,4661
|0,11
|İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|İstanbul
|Hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi
|488,2011
|0,15
|İzmir Fen Lisesi
|İzmir
|Fen Lisesi
|488,2011
|0,15
Bu tablo, geçmiş yıl verilerinin tercih döneminde neden yakından takip edildiğini ortaya koyuyor. Ancak 2026 tercihleri için kesin liste, bu yılın yerleştirme sürecinden sonra oluşacak.