Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz

Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce geliyor. Anne babalar çocukları iyi bir eğitim alsın güzel diplomalar elde etsin diye varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Peki burada neyi eksik yapıyoruz? Çocuk eğitimindeki bu eksiklikleri uzmanına sorduk.

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk akademik başarıların yanında çocuklarda empatinin de gelişmesi gerektiğini belirterek, "Bugün birçok çocuk akademik olarak başarılı olabilir. Ancak arkadaşının üzüntüsünü fark etmeyen, yaptığı davranışın karşısındaki kişiyi nasıl etkilediğini düşünmeyen, paylaşmakta zorlanan ve yalnızca kendi başarısına odaklanan bir nesil yetişiyorsa, durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü geleceğin dünyasında yalnızca bilgili insanlar değil; insanı anlayabilen insanlar fark oluşturacak" dedi.

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞARMAK ÜZERİNE KURULU EBEVEYNLİK

Başarı odaklı çocukluğun duygu odaklı gelişimi gölgelediğini söyleyen Şule Erk, "Modern ebeveynlik anlayışı giderek daha fazla "başarmak" üzerine kuruluyor. Daha iyi okul... Daha yüksek not... Daha fazla kurs... Daha fazla sertifika... Çocukların programları yetişkinlerden daha yoğun hale gelirken, onların duygusal gelişimine ayrılan zaman ise giderek azalıyor" dedi.

Empatinin matematik gibi ezberlenebilen bir ders olmadığını hatırlatan Şule Erk, şunları söyledi: Empati yaşayarak öğrenilir. Konuşarak gelişir. Model alınarak kazanılır.