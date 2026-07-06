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Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz

Karneler doluyor, sertifikalar çoğalıyor, yabancı dil kursları, kodlama eğitimleri ve sınav hazırlıkları peş peşe geliyor... Ancak tüm bu başarı yarışının içinde sessizce kaybettiğimiz bir değer var: Empati. Çocuklarımız merhameti, şefkati, vicdanı öğreniyor mu? Anne babalara altın değerinde tavsiyeler…

Giriş Tarihi:
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz

Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce geliyor. Anne babalar çocukları iyi bir eğitim alsın güzel diplomalar elde etsin diye varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Peki burada neyi eksik yapıyoruz? Çocuk eğitimindeki bu eksiklikleri uzmanına sorduk.

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İNSANI ANLAYABİLMEK

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk akademik başarıların yanında çocuklarda empatinin de gelişmesi gerektiğini belirterek, "Bugün birçok çocuk akademik olarak başarılı olabilir. Ancak arkadaşının üzüntüsünü fark etmeyen, yaptığı davranışın karşısındaki kişiyi nasıl etkilediğini düşünmeyen, paylaşmakta zorlanan ve yalnızca kendi başarısına odaklanan bir nesil yetişiyorsa, durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü geleceğin dünyasında yalnızca bilgili insanlar değil; insanı anlayabilen insanlar fark oluşturacak" dedi.

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Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-3

BAŞARMAK ÜZERİNE KURULU EBEVEYNLİK

Başarı odaklı çocukluğun duygu odaklı gelişimi gölgelediğini söyleyen Şule Erk, "Modern ebeveynlik anlayışı giderek daha fazla "başarmak" üzerine kuruluyor. Daha iyi okul... Daha yüksek not... Daha fazla kurs... Daha fazla sertifika... Çocukların programları yetişkinlerden daha yoğun hale gelirken, onların duygusal gelişimine ayrılan zaman ise giderek azalıyor" dedi.

Empatinin matematik gibi ezberlenebilen bir ders olmadığını hatırlatan Şule Erk, şunları söyledi: Empati yaşayarak öğrenilir. Konuşarak gelişir. Model alınarak kazanılır.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-4

BAŞARILI AMA YALNIZ ÇOCUKLAR...

Şule Erk son yıllarda öğretmenlerin dikkat çektiği önemli bir değişim olduğunu belirterek şunları söyledi:
Çocuklar bilgiye çok hızlı ulaşıyor. Soruları çözebiliyor. Teknolojiyi iyi kullanıyor. Ancak; özür dilemeyi, teşekkür etmeyi, paylaşmayı, kaybetmeyi, bir arkadaşını teselli etmeyi eskisi kadar kolay başaramıyor. Bu durum okul iklimini de etkiliyor. Akran zorbalığı artıyor. İletişim problemleri çoğalıyor. Çatışmalar daha sert yaşanıyor.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-5

ÇOCUĞUM İYİ BİR İNSAN MI?

Başarının tek başına yeterli olmadığını belirten Şule Erk, şunları söyledi: Bugün birçok ebeveyn çocuklarının iyi bir üniversite kazanmasını istiyor. İyi bir meslek sahibi olmasını istiyor. Yüksek maaş kazanmasını istiyor. Ancak şu soruyu daha az soruyor: "Çocuğum iyi bir insan olarak büyüyor mu?" Çünkü gelecekte yapay zekâ birçok bilgiyi bizden daha hızlı üretebilir. Ancak merhameti, vicdanı, şefkati, insan ilişkilerini, empatiyi hiçbir teknoloji öğretemez. Çocuklarımızın karnesinde matematik, fen ve yabancı dil notları yazıyor. Keşke görünmeyen bir bölüm daha olsaydı. "Bir arkadaşını mutlu edebildi mi?" "Birinin gözyaşını fark edebildi mi?" "Paylaşmayı öğrendi mi?" Çünkü yüksek notlar hayatta kapılar açabilir. Ama o kapılardan nasıl bir insanın geçeceğini belirleyen şey, çoğu zaman empati olacaktır.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-6

EMPATİ NEDEN AZALIYOR?

Şule Erk, birçok etkenin aynı anda çocukların empati becerilerini zayıflattığını belirterek bunları şöyle sıraladı:

Sürekli başarı baskısı: Çocuk yalnızca notlarıyla değerlendirildiğinde, zamanla insan ilişkilerinden çok performansına odaklanıyor.
"Ben kazandım mı?", "Ben birinci oldum mu?" soruları, "Arkadaşım nasıl hissediyor?" sorusunun önüne geçiyor.

Dijital dünyanın etkisi: Saatlerce ekran karşısında geçirilen zaman, yüz ifadelerini okumayı ve gerçek iletişimi azaltıyor. Bir emojiyi görmek, gerçek bir yüz ifadesini anlamanın yerini tutmuyor. Empati ise göz temasıyla, ses tonuyla ve gerçek ilişkilerle gelişiyor.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-7

Aşırı koruyucu ebeveynlik: Çocuğun her sorununu yetişkin çözdüğünde, çocuk başkasının yaşadığı güçlüğü anlamayı da öğrenemiyor.
Her istediği hemen karşılanan çocuk; beklemeyi, paylaşmayı, fedakârlık yapmayı, başkasını düşünmeyi deneyimleyemiyor.

Rekabet kültürü: Bugün çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren sürekli kıyaslanıyor. "Daha başarılı ol.", "Daha hızlı çöz.", "Daha çok net yap." Bu rekabet dili zamanla iş birliği yerine bireyselliği büyütüyor. Empati eksikliği sadece çocukluğu değil, geleceği de etkiliyor.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-8

AİLELER NELER YAPABİLİR?

Şule Erk anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-9 Çocuğun duygularını küçümsemeyin.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-10 başkalarının hisleri hakkında sohbet edin.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-11 Bir hikâye okurken karakterlerin neler hissettiğini konuşun.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-12 Yardımlaşmayı günlük yaşamın parçası haline getirin.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-13 Ev içinde teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi model olun.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-14 Çocuğun her problemini hemen çözmeyin.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-15 Rekabet kadar iş birliğini de destekleyin.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-16 Ekran süresini azaltıp gerçek sosyal etkileşimleri artırın.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-9

EMPATİ EVDE BAŞLAR

Şule Erk empatinin evde başladığını belirterek şu bilgileri verdi: Anne babalar çocuklarına empatiyi anlatmaktan önce yaşatmalıdır. Çünkü çocuklar söyleneni değil, gördüğünü öğrenir. Evde birbirine saygılı davranan ebeveynler...
Bir hata karşısında bağırmak yerine konuşan yetişkinler...
Yaşlılara yardım eden, hayvanlara şefkat gösteren, özür dileyebilen anne babalar...
Çocuklara verilen en güçlü empati eğitimidir.

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-10

EMPATİ AKADEMİK BAŞARININ RAKİBİ DEĞİL

Güçlü empati becerisine sahip çocukların farklı alanlarda da geliştiğini belirten Şule Erk, "Yani empati, akademik başarının rakibi değil; tam tersine destekleyicisidir" dedi. Empati becerisinin etkilediği diğer alanları da şöyle sıraladı:

Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-11 Daha sağlıklı arkadaşlıklar kurarlar.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-12 Akran zorbalığına daha az yönelirler,
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-13 Problem çözmede daha başarılı olurlar.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-14 Takım çalışmalarında daha üretken olurlar.
Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-15 Duygularını daha iyi yönetebilirler.

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Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-17 Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-18 Başarı büyüyor empati küçülüyor: Başarılı ama yalnız çocuklar yetiştiriyoruz-19
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