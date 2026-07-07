DGS giriş belgesi 2026: DGS giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş için katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilir.
2026 DGS için geri sayım devam ederken sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri belli oldu. Adayların sınava katılabilmesi için sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyerek gerekli kontrolleri yapması gerekiyor.
2026 DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026-DGS sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar şu adımları izleyebilecek:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme erişilir.
- "2026-DGS Sınava Giriş Belgesi Dökümü" ekranı açılır.
- Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri görüntülenir.
- Belgenin çıktısı alınır.
Adaylar sınav giriş belgelerineÖSYM AİS ekranı üzerinden ulaşabiliyor.
DGS'ye girerken hangi belgeler gerekiyor?
Sınav günü adayların yanında bulundurması gereken belgeler şöyle:
*Fotoğraflı sınav giriş belgesi
*Geçerli kimlik belgesi
T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport veya fotoğraflı sürücü belgesi kimlik olarak kabul ediliyor. Sınav giriş belgesi ya da geçerli kimliği olmayan adaylar sınav binasına alınmayacak.
2026 DGS HAKKINDA MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER
✅ Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar
✅ Sınav giriş belgeleri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı
✅ Belgede yer alan bilgiler: Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri
✅ Sınava giriş için gerekli belgeler: Fotoğraflı sınav giriş belgesi + geçerli kimlik belgesi
✅ Kimlik olarak kabul edilen belgeler: T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport, fotoğraflı sürücü belgesi
✅ Sınava alınmama nedeni: Gerekli belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav binasına alınmayacak
✅ Sınav amacı: Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlamak
⚠️ Adayların sınav günü öncesinde sınav yerlerini kontrol etmeleri ve ulaşım planlarını önceden yapmaları öneriliyor.
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