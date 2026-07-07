DGS giriş belgesi 2026: DGS giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

DGS’de kritik tarih: Sınav 19 Temmuz’da

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport veya fotoğraflı sürücü belgesi kimlik olarak kabul ediliyor. Sınav giriş belgesi ya da geçerli kimliği olmayan adaylar sınav binasına alınmayacak.

2026 DGS HAKKINDA MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER ✅ Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar

✅ Sınav giriş belgeleri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı

✅ Belgede yer alan bilgiler: Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri

✅ Sınava giriş için gerekli belgeler: Fotoğraflı sınav giriş belgesi + geçerli kimlik belgesi

✅ Kimlik olarak kabul edilen belgeler: T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport, fotoğraflı sürücü belgesi

✅ Sınava alınmama nedeni: Gerekli belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav binasına alınmayacak

✅ Sınav amacı: Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlamak ⚠️ Adayların sınav günü öncesinde sınav yerlerini kontrol etmeleri ve ulaşım planlarını önceden yapmaları öneriliyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim