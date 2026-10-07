KYK ek yurt başvuru ekranı açık! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son tarih 9 Ekim
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ek kontenjan yurt başvurularının başladığını duyurdu. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yurt başvurularını 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih ise 9 Ekim 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Ek kontenjan kapsamında yurda başvurmak isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuruların belirtilen tarih ve saate kadar yapılması gerekiyor.
Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2026
Son başvuru saati: 23.59
Başvuru adresi: e-Devlet Kapısı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Öğrenciler,
2026-2027 Eğitim-Öğretim dönemi Ek Kontenjan Yurt Başvuruları başladı.
Başvurularınızı 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz."