Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih ise 9 Ekim 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.