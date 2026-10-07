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KYK ek yurt başvuru ekranı açık! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son tarih 9 Ekim

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ek kontenjan yurt başvurularının başladığını duyurdu. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yurt başvurularını 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

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KYK ek yurt başvuru ekranı açık! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son tarih 9 Ekim

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih ise 9 Ekim 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.

KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı. (Foto: X)KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı. (Foto: X)

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Ek kontenjan kapsamında yurda başvurmak isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuruların belirtilen tarih ve saate kadar yapılması gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2026
Son başvuru saati: 23.59
Başvuru adresi: e-Devlet Kapısı

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvurular 9 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Foto: X)Başvurular 9 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Foto: X)

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Öğrenciler,
2026-2027 Eğitim-Öğretim dönemi Ek Kontenjan Yurt Başvuruları başladı.
Başvurularınızı 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz."

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