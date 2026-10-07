KPSS lisans puan türleri arasında yer alan P1, P2 ve P3; Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı oranlarda ağırlıklandırılmasıyla hesaplanıyor. Adayların hangi puan türünü kullanabileceği ise başvurulacak kadronun ve kurumun ilanında belirtilen şartlara göre değişiyor. Bu nedenle puan türlerinin hangi alanlarda kullanıldığını bilmek, tercih ve başvuru sürecinde önem taşıyor.

Dolayısıyla Türkçe ve Matematik performansı daha güçlü olan adaylarda P1 puanı öne çıkabilirken, her iki test grubundaki performansın dengeli olması P3 puanına daha fazla yansıyabilir.

Lisans düzeyinde hesaplanan bu üç puan türünün temel farkı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine verilen ağırlıklardır.

KPSS puan türleri arasında seçim yaparken yalnızca alınan puanın yüksekliğine değil, başvurulması planlanan kadronun hangi puan türünü kabul ettiğine de dikkat edilmesi gerekiyor. (Foto: AA)

Aynı KPSS sonucuna sahip adayların P1, P2 ve P3 puanları, testlerin hesaplamadaki ağırlıkları nedeniyle birbirinden farklı olabilir. (Foto: AA)

KPSS P1 PUANI HANGİ ALIMLARDA KULLANILIYOR?

KPSS P1 puan türü, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları olmak üzere, bazı mühendislik bölümlerinden mezun adayların başvurabileceği kariyer meslekler açısından öne çıkıyor. P1 puanı; kamu kurumlarının uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi özel nitelik gerektiren personel alımlarında kullanılabiliyor.

P1 puan türünün başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kadro ve kurumlar ise şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlıklara bağlı çeşitli mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcılığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bünyesindeki çeşitli kariyer kadroları

Ancak hangi KPSS puan türünün kabul edildiği ve adaylarda aranan diğer şartlar kurumların yayımladığı güncel ilanlara göre değişebileceğinden, başvuru öncesinde ilgili personel alım duyurusunun dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Kamu kurumlarının personel alımlarında belirlediği KPSS puan türü, adayın mezun olduğu bölüm ve başvurulan kadronun niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS P2 PUANI HANGİ MESLEKLERDE GEÇERLİ?

P2 puanında Genel Yetenek'in ağırlığı %60, Genel Kültür'ün ağırlığı ise %40'tır. P2 de özellikle bazı kurumların uzman yardımcılığı ve diğer kariyer meslek alımlarında başvuru şartı olarak kullanılabilir.

P2 puanının başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kurum ve kadrolar şöyle sıralanabilir:

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Uzman Yardımcılığı

İdari Yargı Hakimliği

Müfettiş Yardımcılığı

Kurumların personel alım şartları dönemsel olarak değişebildiği için adayların yalnızca KPSS puan türünü değil, mezuniyet alanı, taban puan, yaş ve diğer özel başvuru koşullarını da güncel ilan üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

Adayların tercih dönemlerinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki kadro kodlarını ve özel koşulları incelemesi, yanlış tercih yapılmasının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. (Foto: AA)

KPSS P3 PUANI NE İŞE YARIYOR?

P3, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkla değerlendirildiği puan türüdür.

Lisans mezunlarının B grubu kadrolara yönelik merkezi yerleştirmelerinde en önemli puan türlerinden biri P3'tür. Memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni ve benzeri birçok kadronun alımında P3 puanı kullanılabilir.

P3 puan türünün başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kurum ve pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bilişim Personeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı

VakıfBank Müfettiş Yardımcılığı

Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurum tarafından yayımlanan güncel ilanı incelemesi gerekiyor. KPSS puan türü, taban puan, mezuniyet şartı ve diğer başvuru kriterleri alımdan alıma farklılık gösterebilir.

P1, P2 veya P3 puanının başvuru için yeterli olması, adayın otomatik olarak kadroya yerleşeceği anlamına gelmiyor; kurumun belirlediği diğer değerlendirme aşamalarının da tamamlanması gerekebiliyor. (Foto: AA)

P1, P2 VE P3 İLE HANGİ KURUMLARA GİRİLEBİLİR?

P1, P2 ve P3 için önceden belirlenmiş, her yıl değişmeyen tek bir kurum veya meslek listesi bulunmamaktadır. Kurumlar personel ihtiyaçlarına göre yayımladıkları ilanlarda farklı KPSS puan türleri belirleyebilir.

Puan Türü Genel Yetenek Ağırlığı Genel Kültür Ağırlığı Kullanıldığı Alanlar ve Kadrolar KPSS P1 %70 %30 Genellikle mühendislik, matematik, istatistik gibi sayısal ağırlıklı B grubu kadrolar ve bazı kurumların uzman yardımcılığı/müfettişlik sınavları. KPSS P2 %50 %50 Eşit ağırlıklı ve sözel bazı kadrolar ile ağırlıklı olarak lisans düzeyindeki diğer kamu personel alımları. KPSS P3 %50 %50 B Grubu tüm memur alımları (düz memurluk, VHKİ, mühendis, tekniker vb.) ve genel atamaların tamamı. Üniversite mezunlarının en çok kullandığı temel puandır.

2026 yılında yayımlanan bazı kamu personeli ilanlarında da P1, P2 ve P3'ün farklı lisans bölümlerinden adaylar için kullanılabildiği görülüyor. Örneğin bazı ilanlarda mühendislik ve Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları için P1, P2 veya P3 puan türleri kabul edilebiliyor.

En güncel başvuru şartları için her zaman ilgili kurumun yayımladığı personel alım ilanı ve ÖSYM'nin güncel kılavuzu esas alınmalıdır.