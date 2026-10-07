KPSS P1, P2, P3 puanlarıyla başvuru yapılabilecek meslekler ve kurumlar: Puan türleri ne anlama geliyor?
2026 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sahip oldukları puan türlerinin hangi kadro ve mesleklerde geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle P1, P2 ve P3 puanlarının hesaplanma biçimleri ile bu puanlarla başvuru yapılabilecek kadrolar, adayların gündeminde yer alıyor.
KPSS lisans puan türleri arasında yer alan P1, P2 ve P3; Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı oranlarda ağırlıklandırılmasıyla hesaplanıyor. Adayların hangi puan türünü kullanabileceği ise başvurulacak kadronun ve kurumun ilanında belirtilen şartlara göre değişiyor. Bu nedenle puan türlerinin hangi alanlarda kullanıldığını bilmek, tercih ve başvuru sürecinde önem taşıyor.
KPSS P1, P2 VE P3 PUANLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Lisans düzeyinde hesaplanan bu üç puan türünün temel farkı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine verilen ağırlıklardır.
KPSS P1: Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30
KPSS P2: Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40
KPSS P3: Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50
Dolayısıyla Türkçe ve Matematik performansı daha güçlü olan adaylarda P1 puanı öne çıkabilirken, her iki test grubundaki performansın dengeli olması P3 puanına daha fazla yansıyabilir.
KPSS P1 PUANI HANGİ ALIMLARDA KULLANILIYOR?
KPSS P1 puan türü, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları olmak üzere, bazı mühendislik bölümlerinden mezun adayların başvurabileceği kariyer meslekler açısından öne çıkıyor. P1 puanı; kamu kurumlarının uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi özel nitelik gerektiren personel alımlarında kullanılabiliyor.
P1 puan türünün başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kadro ve kurumlar ise şöyle:
- Müfettiş Yardımcısı
- Uzman Yardımcısı
- Denetmen Yardımcısı
- Bakanlıklara bağlı çeşitli mühendislik kadroları
- Borsa İstanbul Uzman Yardımcılığı
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı
- Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bünyesindeki çeşitli kariyer kadroları
Ancak hangi KPSS puan türünün kabul edildiği ve adaylarda aranan diğer şartlar kurumların yayımladığı güncel ilanlara göre değişebileceğinden, başvuru öncesinde ilgili personel alım duyurusunun dikkatle incelenmesi gerekiyor.
KPSS P2 PUANI HANGİ MESLEKLERDE GEÇERLİ?
P2 puanında Genel Yetenek'in ağırlığı %60, Genel Kültür'ün ağırlığı ise %40'tır. P2 de özellikle bazı kurumların uzman yardımcılığı ve diğer kariyer meslek alımlarında başvuru şartı olarak kullanılabilir.
P2 puanının başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kurum ve kadrolar şöyle sıralanabilir:
- Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Uzman Yardımcılığı
- İdari Yargı Hakimliği
- Müfettiş Yardımcılığı
Kurumların personel alım şartları dönemsel olarak değişebildiği için adayların yalnızca KPSS puan türünü değil, mezuniyet alanı, taban puan, yaş ve diğer özel başvuru koşullarını da güncel ilan üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS P3 PUANI NE İŞE YARIYOR?
P3, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkla değerlendirildiği puan türüdür.
Lisans mezunlarının B grubu kadrolara yönelik merkezi yerleştirmelerinde en önemli puan türlerinden biri P3'tür. Memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni ve benzeri birçok kadronun alımında P3 puanı kullanılabilir.
P3 puan türünün başvuru şartları arasında yer alabildiği bazı kurum ve pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bilişim Personeli
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı
- VakıfBank Müfettiş Yardımcılığı
Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurum tarafından yayımlanan güncel ilanı incelemesi gerekiyor. KPSS puan türü, taban puan, mezuniyet şartı ve diğer başvuru kriterleri alımdan alıma farklılık gösterebilir.
P1, P2 VE P3 İLE HANGİ KURUMLARA GİRİLEBİLİR?
P1, P2 ve P3 için önceden belirlenmiş, her yıl değişmeyen tek bir kurum veya meslek listesi bulunmamaktadır. Kurumlar personel ihtiyaçlarına göre yayımladıkları ilanlarda farklı KPSS puan türleri belirleyebilir.
2026 yılında yayımlanan bazı kamu personeli ilanlarında da P1, P2 ve P3'ün farklı lisans bölümlerinden adaylar için kullanılabildiği görülüyor. Örneğin bazı ilanlarda mühendislik ve Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları için P1, P2 veya P3 puan türleri kabul edilebiliyor.
En güncel başvuru şartları için her zaman ilgili kurumun yayımladığı personel alım ilanı ve ÖSYM'nin güncel kılavuzu esas alınmalıdır.