İstanbul Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? (11-12 Şubat 2025 valilik duyuruları son durum)

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğun olduğu bazı ilçelerde 11 Şubat 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğun olduğu bazı ilçelerde 11 Şubat 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun şekilde hissediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının etkisini artıracağını ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğini belirtti.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2025 Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi. Bu ilçelerde yaşayan öğrenciler için 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verildi.
12 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Ancak 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için henüz resmi bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın yapacağı değerlendirmeye göre, hava koşullarına bağlı olarak yeni bir tatil kararı alınabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışı Çarşamba günü de devam edecek. Özellikle sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde başlayan kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası'na doğru ilerleyecek.
⚠️ Yetkililerden yapılan açıklamaya göre:
🔹 Kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
🔹 Ulaşımda aksamalar meydana gelebilir, sürücüler dikkatli olmalı.
🔹 Açık havada uzun süre kalanların soğuk hava koşullarına karşı tedbir alması gerekiyor.
📌 11 Şubat 2025 Salı: Hafif kar ve yağmur, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük 1°C
📌 12 Şubat 2025 Çarşamba: Yağmur geçişleri, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük 2°C
Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde daha yoğun kar yağışı görülebilir.