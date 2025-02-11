İstanbul Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? (11-12 Şubat 2025 valilik duyuruları son durum)

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğun olduğu bazı ilçelerde 11 Şubat 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Fotoğraflar: AA

📢 İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun şekilde hissediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının etkisini artıracağını ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğini belirtti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2025 Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi. Bu ilçelerde yaşayan öğrenciler için 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verildi.

12 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ OKULLAR TATİL Mİ?