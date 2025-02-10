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İstanbul’da kar başladı! 11 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

Kış şartları etkisini artırırken, veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, İstanbul ve diğer büyükşehirlerde tatil kararı olup olmadığı merak konusu. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla 11 Şubat 2025 kar tatili olan iller belli olmaya başladı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 23:39
İstanbul’da kar başladı! 11 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

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    Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle veliler ve öğrenciler Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava durumu takip edilirken, valiliklerden gelecek tatil duyuruları yakından izleniyor.

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    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? AKOM VE VALİLİK UYARDI!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi. Özellikle akşam 17.00 itibarıyla İstanbul'un genelinde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma riskinin artacağına dikkat çekildi.

    🚨 11 Şubat Salı günü eğitime ara verilmesiyle ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Ancak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ve gün içinde yeni duyuruların gelebileceği vurgulandı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📌 TÜRKİYE GENELİ'NDE KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

    💠 ORDU

    🛑 Akkuş ilçesinde Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç tüm eğitim kurumlarında 1 gün tatil ilan edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

    💠 SAMSUN

    🛑 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    📍 Diğer iller ve ilçeler için valiliklerden açıklamalar geldikçe liste güncellenecektir.

    🌡 METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

    📢 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek.

    🌨 Kar yağışı beklenen bölgeler:
    Marmara'nın doğusu
    İç Anadolu
    Karadeniz'in iç kesimleri
    Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri

    İstanbul'da sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, sürücülere ve yayalara buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçların trafiğe çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

    📢 ÖZET

    🔹 İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak, ancak şu an için resmi bir tatil duyurusu bulunmuyor.

    🔹 Ordu ve Samsun'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

    🔹 Diğer iller için gün boyunca valiliklerden gelen açıklamalar takip edilmeli.

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