İstanbul’da kar başladı! 11 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

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Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle veliler ve öğrenciler Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava durumu takip edilirken, valiliklerden gelecek tatil duyuruları yakından izleniyor.

10 Şubat 2025 İstanbul Beykoz ❄ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? AKOM VE VALİLİK UYARDI! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi. Özellikle akşam 17.00 itibarıyla İstanbul'un genelinde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma riskinin artacağına dikkat çekildi. 🚨 11 Şubat Salı günü eğitime ara verilmesiyle ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Ancak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ve gün içinde yeni duyuruların gelebileceği vurgulandı.