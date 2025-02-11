Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Valilik-MEB açıklamaları...
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı özellikle İstanbul'u etkisi altına almaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilirken öğrenciler ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. İstanbul Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı. Kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:15