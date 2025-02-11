Kadraj Galeri Kadraj İkon Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Valilik-MEB açıklamaları...

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Valilik-MEB açıklamaları...

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı özellikle İstanbul'u etkisi altına almaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilirken öğrenciler ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. İstanbul Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı. Kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:15
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul’da kar tatili olacak mı? Valilik-MEB açıklamaları...

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başladı ve ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirirken trafik akışında aksamalara neden oldu. Bu gelişmeler sonrası İstanbul Valiliği basın açıklaması yaptı. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? İşte son durum.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul’da kar tatili olacak mı? Valilik-MEB açıklamaları...

OKULLAR TATİL Mİ? İLK AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

7 ilçede okullar tatil

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Valilik-MEB açıklamaları...

7 İLÇEDE TATİL

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Gelen son bilgilere göre Arnavutköy, Avcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Başahşehir, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul’da kar tatili olacak mı? Valilik-MEB açıklamaları...

Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı bu sabah bazı ilçelerde yeniden etkili olmaya başladı.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul’da kar tatili olacak mı? Valilik-MEB açıklamaları...

Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar gibi ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik aksamaları yaşanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.