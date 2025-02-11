Çorum kar tatili: Çorum’da bugün 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

(Kaynak: AA)

ÇORUM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bölge halkını olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C seviyelerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre hafif kar yağışı devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanırken, sürücülere de ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.