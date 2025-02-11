Çorum kar tatili: Çorum’da bugün 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkisini gösterirken, bugün birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 12 Şubat'ta Çorum'da eğitime ara verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Kaynak: AA)
ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Çorum'da 12 Şubat 2025 tarihinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi.
(Kaynak: AA)
ÇORUM'DA BUGÜN (12 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLDU MU?
Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde taşımalı eğitim bugün için durduruldu. Ancak, Aşdağul beldesi ile İncesu ve Karahacip köylerinde taşımalı eğitimin devam edeceği bildirildi.