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Çorum kar tatili: Çorum'da bugün 12 Şubat'ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve don nedeniyle öğrenciler, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 12 Şubat'ta Çorum’da kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:49
Çorum kar tatili: Çorum’da bugün 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

İÇİNDEKİLER

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    Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkisini gösterirken, bugün birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 12 Şubat'ta Çorum'da eğitime ara verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Çorum'da 12 Şubat 2025 tarihinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM'DA BUGÜN (12 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLDU MU?

    Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde taşımalı eğitim bugün için durduruldu. Ancak, Aşdağul beldesi ile İncesu ve Karahacip köylerinde taşımalı eğitimin devam edeceği bildirildi.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bölge halkını olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C seviyelerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre hafif kar yağışı devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanırken, sürücülere de ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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