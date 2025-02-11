Tokat kar tatili: Tokat’ta bugün 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

(Kaynak: AA)

TOKAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Tokat'ta 12 Şubat 2025 Çarşamba günü kar yağışının etkili olması ve sıcaklığın 2°C seviyesinde seyretmesi bekleniyor. 13 Şubat Perşembe günü sağanak yağmur etkisini gösterecek ve hava sıcaklığı yine 2°C civarında olacak. 14 Şubat Cuma günü ise kar yağışı devam edecek, sıcaklık değişmeyerek 2°C seviyesinde kalacak. 15 Şubat Cumartesi günü ise bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklığın 4°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor.