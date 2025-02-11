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Tokat kar tatili: Tokat’ta bugün 12 Şubat'ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemde. 12 Şubat Çarşamba günü eğitimde ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:44
Tokat kar tatili: Tokat’ta bugün 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

İÇİNDEKİLER

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    Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Tokat'ta etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Şu ana kadar Tokat Valiliği'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yetkililerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT'TA BUGÜN (12 ŞUBAT) OKUL VAR MI?

    Tokat'ta eğitim gören öğrenciler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili Tokat Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Tokat'ta 12 Şubat 2025 Çarşamba günü kar yağışının etkili olması ve sıcaklığın 2°C seviyesinde seyretmesi bekleniyor. 13 Şubat Perşembe günü sağanak yağmur etkisini gösterecek ve hava sıcaklığı yine 2°C civarında olacak. 14 Şubat Cuma günü ise kar yağışı devam edecek, sıcaklık değişmeyerek 2°C seviyesinde kalacak. 15 Şubat Cumartesi günü ise bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklığın 4°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor.

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