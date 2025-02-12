Bugün üniversitelerde okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba üniversitelerde kar tatili var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Özellikle Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas gibi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bunun yanı sıra İstanbul ve çevresindeki bölgelerde de kar yağışının etkisi sürecek.

(Takvim Foto Arşiv) İstanbul'da Bugün Okullar Tatil İstanbul Valisi Davut Gül, bugün (12 Şubat 2025) yaptığı açıklamada, İstanbul'daki tüm okulların kar ve soğuk hava nedeniyle bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Vali Gül, yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.