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Bugün üniversitelerde okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba üniversitelerde kar tatili var mı?

12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul’daki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi. Bu gelişmeler sonrası üniversitelerde son durum merak ediliyor. Peki 12 Şubat Çarşamba kar tatili üniversiteler için geçerli mi? İşte merak edilen açıklamalar.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:05 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:05
Bugün üniversitelerde okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba üniversitelerde kar tatili var mı?

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Özellikle Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas gibi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bunun yanı sıra İstanbul ve çevresindeki bölgelerde de kar yağışının etkisi sürecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul'da Bugün Okullar Tatil

    İstanbul Valisi Davut Gül, bugün (12 Şubat 2025) yaptığı açıklamada, İstanbul'daki tüm okulların kar ve soğuk hava nedeniyle bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Vali Gül, yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Üniversitelerle İlgili Durum Ne Olacak?

    Vali Gül'ün açıklamasında sadece ilkokul, ortaokul ve liseler için tatil kararı yer aldı. Ancak, üniversitelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'daki üniversitelerin rektörlükleri veya İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda, üniversitelerin durumuna ilişkin bilgi verileceği bildirildi. Öğrenciler, üniversitelerin resmi sosyal medya hesapları ve duyuruları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    12 Şubat Hava Durumu ve Beklenen Yağışlar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 12 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye genelinin büyük bir kısmı yağışlı bir hava durumuyla karşılaşacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir, Giresun, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yağışların, özellikle Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Amasya, Kayseri, Samsun iç kesimleri ve Yozgat'ın doğusunun yanı sıra Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile pus ve sis bekleniyor.

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