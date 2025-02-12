Bugün üniversitelerde okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba üniversitelerde kar tatili var mı?

(Takvim Foto Arşiv)
12 Şubat Hava Durumu ve Beklenen Yağışlar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 12 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye genelinin büyük bir kısmı yağışlı bir hava durumuyla karşılaşacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir, Giresun, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Yağışların, özellikle Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Amasya, Kayseri, Samsun iç kesimleri ve Yozgat'ın doğusunun yanı sıra Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile pus ve sis bekleniyor.