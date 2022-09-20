İmam hatiplere yönelik kara propaganda rakamlarla çöktü

Yapılan bir araştırma ve ortaya konulan rapor, üzerinde hep tartışılan bir konuyu açıklığa kavuşturdu. Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları çalışmasına göre imam hatip okullarının sayısı, tüm okullar arasında yüzde 13,49'luk bir orana sahip.

TÜM OKULLAR İÇİNDEKİ ORANI

Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı tarafından açıklandı.

Türkiye genelindeki imam hatip okullarına ilişkin sayısal verilerin aktarıldığı rapora göre, imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı 13,49. Tüm ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki imam hatip öğrencisi oranları da lisede 10,34; ortaokulda ise 13,87.