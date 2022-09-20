İmam hatiplere yönelik kara propaganda rakamlarla çöktü

Yapılan bir araştırma ve ortaya konulan rapor, üzerinde hep tartışılan bir konuyu açıklığa kavuşturdu. Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları çalışmasına göre imam hatip okullarının sayısı, tüm okullar arasında yüzde 13,49'luk bir orana sahip.
TÜM OKULLAR İÇİNDEKİ ORANI
Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı tarafından açıklandı.
Türkiye genelindeki imam hatip okullarına ilişkin sayısal verilerin aktarıldığı rapora göre, imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı 13,49. Tüm ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki imam hatip öğrencisi oranları da lisede 10,34; ortaokulda ise 13,87.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından imam hatip okullarına ilişkin veriler düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Medya kuruluşlarının yöneticileri ve köşe yazarlarının katıldığı toplantıda imam hatip okullarına ilişkin veriler sunulurken, doğru bilinen yanlışlar da düzeltildi.
ÜLKEYE DEĞER KATAN OKULLAR
Programın açılış konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının 100 yılı aşkın büyük bir müktesebata sahip köklü okullar olduğunu belirterek, "Burada, Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerinden derlediğimiz, imam hatiplerin fotoğrafını çeken bir sunum yapacağız" dedi.
Bugün tamamen algı üzerine dayalı cümlelerin kurulduğuna şahitlik ettiklerini belirten Ceylan, "İmam hatip okulları ülkemizde yer alan okul türlerinden biridir, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Kitaplarını Milli Eğitim'in belirlediği, müfredatını onayladığı, öğretmenlerini belirlediği okullardır" ifadelerini kullandı.
İmam hatip okullarını, ülkeye katma değer üreten gençlerin yetiştiği okullar olarak görmek gerektiğini kaydeden Ceylan, "Okullarımız hakkında gizli saklı bir bilginin olmadığını, her şeyin somut ve şeffaf olduğunu sayısal verilerle ortaya koyacağız. Algıyla olgu arasındaki açıklığın çok fazla olduğu bir noktadayız, sayısal veriler ve sahanın gerçeklerini paylaşmak istedik" diye konuştu.